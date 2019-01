De KNVB heeft Danny Makkelie dinsdag aangesteld als scheidsrechter voor de Eredivisie-topper tussen Feyenoord en Ajax van zondag.

De 35-jarige arbiter wordt in De Kuip geassisteerd door grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra en vierde official Allard Lindhout. Björn Kuipers treedt op als VAR.

Feyenoord-Ajax wordt voor Makkelie de tweede Eredivisie-topper van het seizoen. Hij had eind september de leiding over de wedstrijd tussen PSV en Ajax, die in een 3-0-overwinning voor de Eindhovenaren eindigde.

De confrontatie tussen Feyenoord en Ajax begint zondagmiddag om 14.30 uur. Het gat tussen de nummers drie en twee van de Eredivisie is elf punten. Ajax geeft twee punten toe op koploper PSV.

PSV speelt zondag thuis tegen FC Groningen en krijgt in het Philips Stadion te maken met arbiter Dennis Higler en zijn assistenten Joost van Zuilen en Richard Brondijk. Joey Kooij is de vierde man en Bas Nijhuis zit als VAR in Zeist.

