De Franse bekerwedstrijd tussen Nantes en Entente Sannois Saint-Gratien van woensdag is uitgesteld vanwege de vermissing van Emiliano Sala. De Argentijnse spits, die Nantes onlangs verruilde voor Cardiff City, zat aan boord van een privévliegtuig dat maandag voor de Franse kust van de radar verdween.

Het duel in de zestiende finales van de Coupe de France zou woensdag om 18.30 uur beginnen in het Parc des Sports Michel Hidalgo, maar dat wordt nu zondag om 16.30 uur, meldt Entente Sannois Saint-Gratien. De club uit Parijs komt uit op het derde Franse niveau.

Door de verplaatsing van de bekerwedstrijd wordt het Ligue 1-duel van zaterdag tussen Nantes en Saint-Étienne waarschijnlijk ook uitgesteld.

De 28-jarige Sala was maandag even terug bij Nantes om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten. Een van die ploeggenoten bracht hem vervolgens naar het vliegveld voor vertrek naar Cardiff. Met 17 miljoen euro is Sala, die dit seizoen twaalf keer scoorde in de Ligue 1, de duurste aankoop ooit van de Premier League-club uit Wales.

De Argentijn deelde een foto van het afscheid op Twitter en Instagram en dat is ook zijn laatste bericht.

Alleen Sala en piloot aan boord van vliegtuig

Het vliegtuig met alleen Sala en een piloot aan boord verdween maandag rond 20.30 uur van de radar. In de omgeving van het Britse eiland Alderney in Het Kanaal wordt met reddingsboten en helikopters naar het vliegtuig gezocht, maar vooralsnog is er niets gevonden.

Cardiff City-voorzitter Mehmet Dalman zegt "bijzonder bezorgd" te zijn over Sala. "Maar we wachten op een bevestiging voordat we hier verder op ingaan", aldus Dalman tegen Wales Online.

Sala, die behalve een Argentijns ook een Italiaans paspoort heeft, speelde sinds 2015 voor Nantes en maakte 42 competitietreffers voor de club, die vijftiende staat in de Ligue 1. Eerder was hij actief voor Girondins de Bordeaux en Caen.