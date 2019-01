Arsenal moet het de rest van het seizoen stellen zonder Héctor Bellerín. De rechtsback heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie afgescheurd en moet zes tot negen maanden lang herstellen.

De 23-jarige Bellerín liep zijn kwetsuur zaterdag op in de gewonnen topper tegen Chelsea (2-0). Hij ging na een duel kermend van de pijn naar de grond en werd per brancard afgevoerd.

De lange absentie van de Spanjaard is slecht nieuws voor Arsenal, dat in de tweede seizoenshelft bij de eerste vijf hoopt te eindigen in de Premier League. 'The Gunners' staan momenteel vijfde.

Aan het einde van het seizoen geven de eerste vier plaatsen recht op een rechtstreeks Champions League-ticket en is de nummer vijf veroordeeld tot de play-offs voor het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Arsenal speelt vrijdag thuis tegen Manchester United in de vierde ronde van de FA Cup en treedt dinsdag opnieuw in eigen huis aan, wanneer laagvlieger Cardiff City de tegenstander is in competitieverband.

Cardiff City volgt dinsdag met spanning het nieuws rond spits Emiliano Sala. De Argentijn, die onlangs voor 17 miljoen euro werd overgenomen van Nantes FC, raakte vermist toen maandag een privévliegtuig van de radar verdween.

Arsenal-coach Unai Emery ziet hoe Héctor Bellerín wordt afgevoerd tijdens het duel met Chelsea. (Foto: ProShots)

