Cristiano Ronaldo heeft dinsdag bij de rechtbank in Madrid ingestemd met een boete van 18,8 miljoen euro en een voorwaardelijke celstraf wegens belastingontduiking in zijn tijd als speler van Real Madrid.

Volgens de rechter is bewezen dat Ronaldo, die sinds de zomer van 2018 voor Juventus uitkomt, tussen 2011 en 2014 voor 14,7 miljoen euro aan belasting ontdook in Spanje.

De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar ging dinsdag akkoord met een celstraf van twee jaar. Mensen met een blanco strafblad hoeven een dergelijke straf niet uit te zitten in Spanje, waardoor de sanctie geen gevolgen heeft voor Ronaldo's carrière.

Ronaldo had een verzoek ingediend om de rechtbank in Madrid via een achteringang te betreden, maar dat werd afgewezen. De 33-jarige Portugees werd zodoende opgewacht door hordes journalisten, maar zweeg bij aankomst.

Bij de zaak in Madrid hoefde Ronaldo vrijwel alleen maar te laten weten of hij akkoord ging met de straf, waardoor hij relatief snel weer buiten stond.

Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodríguez komen aan bij de rechtbank in Madrid. (Foto: ProShots)

Meer topspelers in opspraak door belastingfraude

De laatste jaren raakten meer topspelers in Spanje in opspraak vanwege belastingontduiking. Lionel Messi kreeg in 2017 een voorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden voor een vergelijkbaar vergrijp.

Ronaldo ligt bovendien onder vuur vanwege een verkrachtingszaak. De 34-jarige Kathryn Mayorga beweert dat de Portugees haar in 2009 heeft verkracht in een hotel in Las Vegas. Mayorga zou destijds een bedrag van omgerekend 327.000 euro aan zwijggeld hebben ontvangen. Tot dusver doet Ronaldo alle aantijgingen af als onzin.

Met de transfer van Ronaldo naar Juventus was afgelopen zomer 100 miljoen euro gemoeid. Hij pakte onlangs zijn eerste prijs met de topclub door de Italiaanse Supercup te winnen.

