Levante stapt naar het internationale sporttribunaal CAS in de hoop diskwalificatie van FC Barcelona in de Copa del Rey af te dwingen. Volgens de Valenciaanse club stelde de vijfvoudig Champions League-winnaar onlangs een niet-speelgerechtigde speler op.

Onderwerp van discussie is Juan 'Chumi' Brandáriz, die op 10 januari in het eerste achtstefinaleduel aan de aftrap stond en 57 minuten meedeed. Volgens Levante had de Barcelona-verdediger niet in actie mogen komen vanwege een schorsing die hij bij de beloften zou hebben opgelopen.

De club diende aanvankelijk een klacht in bij de Spaanse voetbalbond RFEF, maar kreeg geen gehoor. De bond nam het protest niet in behandeling, omdat de klacht te laat was binnengekomen.

Barcelona liet al weten niet te vrezen voor een uitsluiting. "We zijn verrast. We wisten niets van deze situatie af. We kwamen erachter door de verhalen in de media", zei een woordvoerder.

"We hebben de situatie grondig bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het meespelen van Chumi in de heenwedstrijd volgens de regels was. De bond heeft ook niets tegen ons gezegd."

Toch is het niet ondenkbaar dat Barcelona uit het toernooi wordt gezet, want in het seizoen 2015/2016 gebeurde dat met Real Madrid. De Madrilenen hadden toen in de wedstrijd tegen Cádiz de geschorste Denis Cheryshev opgesteld.

Juan 'Chumi' Brandáriz (rechts) had volgens Levante niet mogen spelen tijdens het heenduel in de Copa del Rey. (Foto: ProShots)

Barcelona maakte nederlaag thuis goed

Barcelona verloor de heenwedstrijd bij Levante met 2-1, maar bereikte vorige week de kwartfinales door een overtuigende 3-0-overwinning in de return. Ousmane Dembélé (twee keer) en Lionel Messi scoorden.

Bij Barcelona staat Jasper Cillessen steevast op doel in de bekerwedstrijden. De Oranje-international fungeert normaal gesproken als tweede keeper achter de Duitser Marc-André ter Stegen, die in de Copa del Rey rust krijgt.

In de competitie gaat het Barcelona van coach Ernesto Valverde aan kop. De topclub heeft een voorsprong van vijf punten op nummer twee Atlético Madrid. Levante bezet de tiende plek in de Primera División.

Bekijk het programma en de stand in de Primera División