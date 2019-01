Juventus heeft maandagavond in de Serie A een probleemloze zege geboekt op Chievo Verona. De 'Oude Dame' was in eigen huis met 3-0 te sterk voor de hekkensluiter.

Douglas Costa tekende al na dertien minuten voor de openingstreffer in Turijn door van afstand raak te schieten na een fraaie dribbel. Emre Can vergrootte de marge vlak voor rust naar twee na een slimme pass van Paulo Dybala.

Cristiano Ronaldo had Juventus in de 53e minuut definitief in veilige haven moeten schieten toen hij na hands van Mattia Bani mocht aanleggen voor een strafschop. De inzet van de Portugees, met veertien treffers gedeeld topscorer in de Serie A, werd echter uit de rechterhoek getikt door doelman Stefano Sorrentino.

De 3-0 viel zes minuten voor tijd alsnog en kwam op naam van Daniele Rugani. De verdediger werd helemaal vrijgelaten bij een vrije trap van Federico Bernardeschi en kopte van dichtbij raak. Rugani maakte net als Costa en Can zijn eerste competitietreffer van het seizoen.

Door de ruime overwinning blijft Juventus ongeslagen dit seizoen. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri staat soeverein aan kop in de Serie A met 56 punten, negen meer dan naaste belager Napoli.

