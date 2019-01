Mitchell te Vrede kan voorlopig niet in actie komen voor NAC Breda. De clubtopscorer heeft een verrekking aan een pees opgelopen en is in ieder geval de komende weken niet inzetbaar.

De 27-jarige Te Vrede liep de kwetsuur zondag op in de Brabantse derby tegen Willem II (2-0-verlies). Hij raakte tien minuten voor tijd geblesseerd in Tilburg en moest zich laten vervangen door Sydney van Hooijdonk.

De blessure van Te Vrede is een flinke aderlating voor NAC, want de oud-speler van onder meer Feyenoord en sc Heerenveen maakte dit seizoen in achttien competitieduels negen doelpunten.

Daarmee is de spits verantwoordelijk voor bijna 43 procent van de totale doelpuntenproductie van NAC dit seizoen (21 goals). Mikhail Rosheuvel staat met vijf treffers tweede op de topscorerslijst van de laagvlieger in de Eredivisie.

NAC leed zondag bij Willem II al de elfde nederlaag van het seizoen en staat op de zeventiende plaats. Hekkensluiter De Graafschap heeft eveneens vijftien punten, maar de ploeg uit Doetinchem beschikt over een minder goed doelsaldo (-19 om -25).

NAC en De Graafschap staan op 1 februari tegenover elkaar op De Vijverberg. De formatie uit Breda neemt het vrijdag eerst voor eigen publiek op tegen ADO Den Haag.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie