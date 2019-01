Kevin-Prince Boateng speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor FC Barcelona. De 31-jarige aanvaller, die ook als middenvelder uit de voeten kan, komt over van het Italiaanse US Sassuolo.

Barcelona bevestigde de komst van Boateng maandagavond, enkele uren nadat de in Duitsland geboren Ghanees international zelf al verkondigde naar de Spaanse topclub te verkassen.

"Het is vervelend om bij Sassuolo te vertrekken, maar een transfer naar Barcelona is voor mij een unieke kans", zei Boateng op een Italiaanse luchthaven tegen Sky Italy. "Ik hoop straks te scoren in de Clásico tegen Real Madrid."

Barcelona heeft bij de huurovereenkomst een optie tot koop bedongen. De Catalanen kunnen Boateng aan het einde van het seizoen voor een bedrag van acht miljoen euro definitief overnemen van Sassuolo.

Boateng, de broer van Bayern München-verdediger Jérome Boateng, was pas bezig aan zijn eerste seizoen bij Sassuolo. Zijn contract bij de huidige nummer twaalf van de Serie A loopt nog door tot medio 2021.

Boateng begon loopbaan bij Hertha BSC

Voor Boateng wordt het zijn tweede avontuur in Spanje, want in het seizoen 2016/2017 stond hij al onder contract bij Las Palmas. Boateng begon zijn loopbaan in 2005 bij Hertha BSC, waar hij de jeugdopleiding doorliep.

Daarna speelde hij achtereenvolgens voor Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, AC Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt en dus Sassuolo.

Bij Barcelona wacht Boateng een flinke concurrentiestrijd, want trainer Ernesto Valverde heeft met Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho en Luis Suárez al de beschikking over een aantal goede aanvallers.

Barcelona is momenteel koploper in de Primera División met vijf punten voorsprong op naaste belager Atlético Madrid. Nummer drie Real heeft tien punten minder dan Barcelona, dat woensdag in de kwartfinales van de Copa del Rey in actie komt tegen Sevilla.

