Ashley Cole keert na ruim vier jaar terug in Engeland. De 38-jarige linksback vervolgt zijn loopbaan bij Derby County, waar zijn voormalige ploeggenoot Frank Lampard manager is.

Cole zat zonder club nadat zijn contract bij LA Galaxy in november werd ontbonden. Hij tekende maandag een verbintenis voor de rest van het seizoen bij Derby County, dat uitkomt in het Championship.

De transfer van Cole betekent een hereniging met Lampard, met wie hij tussen 2006 en 2014 samenspeelde bij Chelsea. De oud-internationals van Engeland wonnen samen onder meer de Champions League, de Europa League en een landstitel met de Londenaren.

Lampard, die sinds afgelopen zomer coach is van Derby County, is erg blij met de komst van zijn voormalige ploeggenoot. "Hij is een fantastische speler die veel ervaring met zich meebrengt", aldus de oud-middenvelder over Cole.

"Ik ken hem erg goed uit onze tijd samen bij Chelsea en het Engelse elftal, dus ik weet heel goed wat hij toe kan voegen. Ashley is in goede vorm en dat verbaast me niks, want het is een geweldige prof. Ik heb geen twijfels over zijn waarde voor ons elftal."

Cole werd drie keer kampioen in Premier League

Cole begon zijn loopbaan in 1999 bij Arsenal, waar hij tevens de jeugdopleiding doorliep, en pakte met 'The Gunners' twee landstitels. Na de met 2-1 verloren Champions League-finale tegen FC Barcelona in 2006 maakte de 107-voudig international van Engeland de overstap naar Chelsea.

Na een periode van liefst acht jaar bij de 'Blues' koos Cole in de zomer van 2014 voor een Italiaans avontuur bij AS Roma, maar dat liep in tegenstelling tot zijn periodes bij Arsenal en Chelsea niet uit op een succes.

De vleugelverdediger kwam slechts tot zestien officiële wedstrijden voor de Romeinen en vertrok na anderhalf jaar naar LA Galaxy, waar hij tot november speelde. Bij de club uit de Amerikaanse MLS kwam Cole, die in 2014 al een punt achter zijn interlandloopbaan had gezet, tot 86 officiële duels.

Derby County staat bezet momenteel de zesde plek op de ranglijst in het Championship. De ploeg van Lampard heeft negen punten minder dan koploper Leeds United. Derby County speelde in het seizoen 2007/2008 voor het laatst in de Premier League.

Frank Lampard en Ashley Cole als ploeggenoten van Chelsea (Foto: ANP)