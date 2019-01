Huddersfield Town heeft Jan Siewert aangesteld als manager. De Duitser komt over van Borussia Dortmund, waar hij fungeerde als coach van het tweede elftal.

De pas 36-jarige Siewert tekende maandag een contract tot medio 2021 bij Huddersfield. Hij is bij de Premier League-club de opvolger van de Amerikaan David Wagner, die eerder deze maand na vier jaar het veld moest ruimen.

Siewert begon zijn trainersloopbaan in de zomer van 2015 bij de Duitse vierdedivisionist Rot-Weiss Essen, waar hij in april 2016 werd ontslagen. Na een seizoen als assistent van Gertjan Verbeek bij het eerste elftal van VfL Bochum, waar hij eveneens de A-junioren trainde, vertrok Siewert in de zomer van 2017 naar Dortmund.

"We hebben met Jan bewust iemand aangetrokken die lijkt op Wagner; een jonge ambitieuze Duitser van het tweede elftal van Borussia Dortmund", aldus voorzitter Dean Hoyle over de aanstelling van Siewert.

"In de periode van Wagner hebben we als club vele successen geboekt. Ik roep alle fans op om Jan ook te steunen, want ik weet zeker dat we een uitstekende coach hebben gestrikt."

Huddersfield Town hekkensluiter in Premier League

Siewert staat voor een lastige opgave bij Huddersfield, dat zestien van de eerste 23 competitiewedstrijden verloor en daardoor onderaan staat in de Premier League. Nummer negentien Fulham heeft drie punten meer.

Bij Huddersfield zitten de Nederlanders Terence Kongolo en Juninho Bacuna in de selectie. Kongolo is bij 'The Terriers' normaal gesproken verzekerd van een basisplaats, terwijl Bacuna zondag tegen Manchester City (0-3-verlies) pas voor de derde keer dit seizoen aan de aftrap stond.

Siewert kan volgende week zijn debuut maken als coach van Huddersfield. De hekkensluiter in de Premier League neemt het op dinsdag 29 januari voor eigen publiek op tegen nummer elf Everton.

