PSV'ers Trent Sainsbury en Aziz Behich hebben maandag met Australië met veel moeite de kwartfinales van de Azië Cup bereikt. De titelverdediger was in de achtste finales pas na strafschoppen te sterk voor Oezbekistan

In de reguliere speeltijd en in de verlenging wisten de Australiërs en de Oezbeken niet te scoren in Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten.

Vervolgens nam Australië de penalty's beter. Behich miste, maar de linksback van PSV zag vier van zijn ploeggenoten wel raak schieten.

Bij het Oezbekistan van de Argentijnse bondscoach Héctor Cúper wisten Islom Tukhtakhujaev en Marat Bikmaev niet te scoren vanaf elf meter door prima reddingen van keeper Mathew Ryan.

De 'Socceroos' nemen het in de kwartfinales op tegen de Verenigde Arabische Emiraten. De gastheer van het toernooi was in de achtste finales te sterk voor Kirgizië: 3-2.

Doan verder met Japan

FC Groningen moet nog wat langer wachten op de terugkeer van Ritsu Doan. De middenvelder bereikte met Japan dankzij een 1-0-overwinning op Saoedi-Arabië de kwartfinales van de Azië Cup.

Het enige doelpunt in het Sharjah Stadium werd al in de twintigste minuut gemaakt door Takehiro Tomiyasu. De verdediger van Sint Truiden kopte raak uit een hoekschop.

De twintigjarige Doan speelde 89 minuten mee. De middenvelder van FC Groningen had eerder ook een basisplaats bij de zeges op Oman (1-0) en Turkmenistan (3-2). Bij de 2-1-zege op Oezbekistan speelde Japan met een B-team en bleef Doan op de bank.

In de kwartfinale speelt Japan donderdag tegen Vietnam. Dat land bereikte de laatste acht door Jordanië na strafschoppen te verslaan.

Ook China en Iran wisten zich zondag al te plaatsen voor de kwartfinales. Voormalig AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh was zondag trefzeker voor Iran in de achtste finales tegen Oman (2-0-zege).