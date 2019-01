Carel Eiting is minimaal twee maanden uitgeschakeld omdat hij dinsdag een kijkoperatie aan zijn knie ondergaat. De middenvelder ondervindt al enige tijd last van het gewricht en hoopt zo de oorzaak te achterhalen.

"We hebben toch besloten om te laten opereren, want er zat te veel vocht in de knie", zegt Eiting in de Ajax-podcast. "De klachten bleven terugkeren, vooral aan de buitenmeniscus. Nu hebben we de knoop doorgehakt om er definitief iets aan te doen."

Ondanks de pijn aan zijn knie kon Eiting de laatste maanden wel wedstrijden spelen voor Jong Ajax. "Op het veld kon ik me altijd voor 100 procent geven. Als dat niet zo was geweest had ik niet gespeeld om mijn teamgenoten, de staf en het publiek niet te benadelen."

De twintigjarige middenvelder kreeg in het begin van het seizoen soms de voorkeur boven Donny van de Beek van trainer Erik ten Hag. Eiting stond dit seizoen vier keer in de basis in de Eredivisie en mocht drie keer invallen.

Zijn laatste optreden in de Eredivisie dateert alweer van eind september. Zondag tegen sc Heerenveen (4-4) ontbrak Eiting wegens de aanstaande operatie al in de wedstrijdselectie.

Ajax staat door het gelijkspel tegen de Friezen nog altijd op de tweede plaats in de Eredivisie. De ploegen spelen donderdag in de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker opnieuw tegen elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Zondag staat voor Ajax de Klassieker tegen Feyenoord in De Kuip op het programma.