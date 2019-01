Klaas-Jan Huntelaar baalt er stevig van dat Ajax er zondag niet in slaagde om ten koste van PSV de koppositie te veroveren in de Eredivisie. De ervaren spits vindt dat de Amsterdammers snel lering moeten trekken uit het 4-4-gelijkspel in eigen huis tegen sc Heerenveen.

"Er werd na afloop natuurlijk veel gescholden in de kleedkamer. Iedereen was emotioneel over wat er was gebeurd. Ikzelf ook. Ik had er de smoor in. We hebben het slecht gedaan. Dit was een mooie kans en die hebben we verprutst. Dat voelt niet lekker", zei Huntelaar in de Johan Cruijff ArenA.

"Die 4-3 hadden we gewoon over de streep moeten trekken. Wij mogen geen vier tegendoelpunten krijgen. Ik had niet verwacht dat we het nog zo makkelijk zouden weggeven. We moeten deze wedstrijd goed analyseren en ervoor zorgen dat het niet nog een keer gebeurt."

Ajax stond tegen Heerenveen ondanks een gemiste strafschop van Dusan Tadic halverwege op een comfortabele 3-1-voorsprong, maar na rust was de ploeg van trainer Erik ten Hag geen schim meer van zichzelf en werd de zeker lijkende overwinning alsnog op kinderlijke wijze verspeeld.

"Ik weet niet of dat te maken had met gemakzucht, maar ik weet wel dat we echt stukken scherper moeten zijn op de gevaarlijke momenten tegen, maar ook op de momenten dat we zelf de wedstrijd in het slot kunnen gooien", aldus Huntelaar.

"Dat hebben we in de eerste helft aardig gedaan door drie van de vijf kansen te benutten, maar in de tweede helft lieten we Heerenveen tot twee keer toe op gelijke hoogte komen door domme dingen van ons. Dan verdien je het ook niet om te winnen."

'Ik weet waarom ik hier ben'

Overigens speelde Huntelaar tegen Heerenveen maar elf minuten, maar hij maakte in die korte tijd als vervanger van zijn matig spelende concurrent Kasper Dolberg wel de 4-3 en dat was alweer zijn negende doelpunt van het seizoen.

"Ik weet waarom ik hier ben. Ik doe gewoon mijn werk. Kasper is ook een heel goede speler. Ik kreeg vandaag in de laatste tien minuten de kans van de trainer. Dan probeer ik iets te forceren. Dat lukte, maar ook weer niet, want we hebben niet gewonnen."

De supporters van Ajax richtten tijdens de wedstrijd hun onvrede vooral op Kostas Lamprou. De reservedoelman, die mocht keepen omdat vaste keuze André Onana op het laatste moment ziek afhaakte, zag er niet goed uit bij een aantal tegendoelpunten en kreeg bij een redding telkens een cynisch applaus.

"Dat is niet goed van ze. Daar help je Kostas niet mee. Ze moeten positief zijn naar iedereen. Zeker naar de spelers die in ons team zitten. Anders maken ze ons zwakker", vertelde Huntelaar, die tijdens het korte bedankrondje op het veld een troostende arm om Lamprou heen sloeg.

Ajax kan aankomende donderdag al revanche nemen op Heerenveen. Beide clubs staan dan opnieuw tegenover elkaar in de waarschijnlijk voor driekwart gevulde Johan Cruijff ArenA, maar dan in het kader van de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker.

