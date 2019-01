Kostas Lamprou neemt zichzelf weinig kwalijk na het dure puntenverlies van Ajax zondag in eigen huis tegen sc Heerenveen (4-4). De 27-jarige Griekse reservedoelman vindt dat hij alleen bij het derde tegendoelpunt van de Amsterdammers niet geheel vrijuit ging.

"Ik heb nog geen beelden terug kunnen zien, maar ik ben altijd eerlijk. Bij de 3-3 stond ik misschien niet op tijd stil, waardoor ik niet goed kon afzetten, maar voor de rest zou ik niet weten wat ik anders had kunnen doen", zei hij vlak na afloop van het spektakelstuk in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax voorsprongen van 3-1 en 4-3 uit handen gaf.

"De eerste was goed binnengeschoten, bij de tweede liep Sinkgraven mee en dekte hij de ene kant van het doel af en toch was het in die hoek raak en bij de vierde stonden we gewoon niet goed te verdedigen. Maar goed, ik wil niet één iemand de schuld geven. Het gaat er niet om wie de fout maakt. Het was een collectief falen."

Lamprou hoorde pas zo'n vijf minuten voor het einde van de warming-up dat hij mocht keepen, omdat vaste keuze André Onana zich vanwege ziekte niet in staat voelde om onder de lat te staan en op het laatste moment alsnog afhaakte.

"De voorbereiding was niet ideaal, maar dat was nou eenmaal zo. Ik had natuurlijk liever eerder willen horen dat ik zou gaan spelen, maar Onana wilde er alles aan doen om het te halen. Dat is helaas uiteindelijk niet gelukt", sprak hij

"Ik denk dat jullie het woord hoe ik me nu voel beter niet kunnen opschrijven. Dit is helemaal kut. Het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Het is een vervelende avond geworden, maar dat is niet anders."

'In mijn ogen was het geen strafschop'

Lamprou kwam bij een 3-3-stand ook nog een keer goed weg toen hij een afstandsschot van Arber Zeneli uit zijn handen liet glippen en vervolgens Sam Lammers naar de grond bracht, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük weigerde ook na het bestuderen van de videobeelden een strafschop te geven.

"In mijn ogen was het ook helemaal geen strafschop. Ik snap wel dat sommige mensen een andere mening zijn toegedaan. Ik was te laat en raakte hem, maar hij kon niks meer met die bal. Het was niet zo dat hij door mij niet kon scoren."

Lamprou werd de hele wedstrijd negatief benaderd door de supporters van Ajax, die de voormalige speler van aartsrivaal Feyenoord telkens op een cynisch applaus trakteerden als hij een hoge bal ving of een relatief simpele redding verrichtte.

"Natuurlijk heb ik dat gehoord. Ik ben niet doof. Ze vergelijken mij automatisch met Onana. Dat is ook heel normaal. Hij is terecht de nummer één. Hij draait een fantastisch seizoen. Daardoor hebben de fans eerder een negatieve dan een positieve mening over mij", vertelde hij.

"Bij een aantal van hen kan ik nooit iets goeds doen, maar dat heeft geen negatieve invloed op mij. Het is niet de eerste keer dat ik een wedstrijd heb gespeeld in de Eredivisie. Ik heb genoeg dingen meegemaakt. Ik ga niet zeggen dat Ajax niet kan winnen als Kostas op doel staat."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie