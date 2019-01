Serdar Gözübüyük blijft erbij dat hij er in het duel tussen Ajax en sc Heerenveen (4-4) goed aan heeft gedaan om de gasten geen strafschop te geven.

De arbiter ging bij een stand van 3-3 naar de kant om op aanraden van de VAR te zien of een duel tussen Ajax-doelman Kostas Lamprou en Heerenveen-spits Sam Lammers een strafschop waard was.

Na zeker een minuut de beelden te hebben bekeken, bleef de leidsman bij zijn beslissing. Het leek er desondanks sterk op dat Lamprou zijn tegenstander omver kegelde, iets waar ook scheidsrechtersbaas Dick van Egmond van was overtuigd.

"Hij raakte hem, er was contact", erkende Gözübüyük na afloop. "Maar Lammers kon niet meer bij de bal. Daarom kan ik ermee leven dat ik geen strafschop gaf."

Om zeker van zijn beslissing te zijn, ging de arbiter op aanraden van de VAR de beelden nog eens bekijken. "Vaak wordt gedacht dat als je het gebaar van een tv-scherm maakt en je naar de zijkant gaat, dat dan altijd een beslissing moet worden teruggedraaid. Maar er werd nu duidelijk gezegd: we willen dat je zelf gaat kijken. Ik kwam tot dezelfde mening als op het veld."

'Vervelend dat er geen topbeslissing is genomen'

Gözübüyük begrijpt dat er discussie over zijn beslissing is. "De ene vindt het een penalty, de andere niet. Het is vaak interpretatie. Een hoop mensen zullen zeggen: het was een penalty. Er zullen ook een hoop mensen zeggen dat het een voetbalduel was."

Van Egmond was het daar niet mee eens. "Het was een terechte ingreep van de VAR, die doet z'n werk, maar laat het over aan de scheidsrechter. Die vond het kennelijk niet voldoende voor een strafschop. En daar ben ik het niet mee eens. We verwachten van onze topscheidsrechters topbeslissingen. Dan is het heel vervelend als dat niet lukt."

Geconfronteerd met de woorden van zijn KNVB-baas zei Gözübüyük: "Dat respecteer ik. Maar ik blijf bij mijn mening."

