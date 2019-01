Fred Rutten heeft zondag een ongelukkig debuut gekend als hoofdtrainer van Anderlecht. De uitwedstrijd tegen AA Gent ging in de slotfase met 1-0 verloren. In Spanje won FC Barcelona mede dankzij invaller Lionel Messi met 3-1 van Leganes. In Italië won Napoli de topper van Lazio met 2-1

Voormalig FC Groningen-speler Alexander Sörloth kopte een kwartier voor tijd van dichtbij de 1-0 binnen namens Gent. Kort daarvoor was Anderlecht met tien man komen te staan, doordat Francis Amuzu zijn tweede gele kaart kreeg.

De 56-jarige Rutten werd twee weken geleden in Brussel aangesteld als opvolger van de ontslagen Hein Vanhaezebrouck. De oud-coach van onder meer PSV, Feyenoord en Schalke 04 was voor het laatst actief bij Maccabi Haifa in Israël.

Anderlecht blijft door de nederlaag de nummer vijf van de Jupiler Pro League, Gent klimt naar de zesde plaats. KRC Genk gaat met 51 punten riant aan de leiding, Anderlecht staat net als Gent op 34 punten.

Eerder op zondag ging Club Brugge in eigen huis met 1-0 onderuit tegen Charleroi. De Italiaan Gabriele Angella zorgde al na een kwartier voor de enige treffer van de wedstrijd.

Bij Brugge hadden Ruud Vormer, Stefano Denswil en Sofyan Amrabat een basisplaats. Arnaut Danjuma Groeneveld ontbrak met een enkelblessure. Brugge is de nummer twee van de Belgische competitie en staat net als Royal Antwerp op 41 punten.

​Vrije dag Messi ingetrokken bij Barcelona

Messi leek tegen Leganes een welverdiende rustdag te krijgen, maar coach Ernesto Valverde had zijn sterspeler toch nodig om de middenmoter op de knieën te krijgen.

De Argentijn viel na een uur in bij een stand van 1-1. Die was op het bord gekomen door treffers van Ousmane Dembélé en Martin Braithwaithe, die na een uur gelijk maakte.

Messi had een groot aandeel in de 2-1. Doelman Iván Cuellar kon een schot van de kleine aanvaller niet goed verwerken, waarna Luis Suárez van dichtbij raak schoot.

In blessuretijd maakte Messi zelf de 3-1. Hij ging een combinatie aan met linksback Jordi Alba en schoot de bal met zijn mindere rechter in de bovenhoek.

'Barça' komt daardoor weer op vier punten voorsprong van naaste belager Atlético Madrid. Rivaal Real Madrid heeft tien punten achterstand.

Milk draagt bij aan zege Napoli op Lazio

Napoli heeft in de jacht op koploper Juventus in de Serie A geen fout gemaakt. De nummer twee was met 2-1 te sterk voor nummer vijf Lazio en komt op zes punten van Juventus. De 'Oude Dame' ontvangt maandag Chievo Verona.

Oud-Ajacied Arek Milik was een van de doelpuntenmakers namens de thuisploeg. De Pool schoot Napoli acht minuten voor tijd uit een vrije trap op 2-0. José Callejon had vlak daarvoor de score geopend.

De gasten uit Rome kwamen na een uur op 2-1, maar vlak na dat doelpunt van Ciro Immobile moest Lazio met tien man verder. Francesco Acerbi kreeg zijn tweede gele kaart, waarna Lazio er niet meer in slaagde de gelijkmaker te forceren.

