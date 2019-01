De gezichten bij Ajax stonden na het duel met sc Heerenveen (4-4) op onweer. De Amsterdammers verzuimden door de remise de koppositie te pakken in de Eredivisie.

"Iedereen is hier goed ziek van", zei aanvoerder Matthijs de Ligt na afloop tegen FOX Sports. "Er zijn harde woorden gevallen in de kleedkamer. De slapheid waarmee wij de tweede helft beginnen, mag gewoon niet gebeuren."

Ajax begon de tweede helft met een 3-1-voorsprong, maar door twee treffers van sc Heerenveen stond het al snel gelijk. Klaas-Jan Huntelaar leek zijn ploeg de zege te schenken, maar in blessuretijd schoot Kik Pierie uit een hoekschop de 4-4 binnen.

"Als je de 4-3 maakt, moet je de wedstrijd gewoon over de streep trekken en als dat niet lukt, is dat gewoon slecht", vond De Ligt dan ook. "Dan kun je dit jezelf alleen maar kwalijk nemen. Iedereen moet in de spiegel kijken, het moet gewoon beter."

Bij een zege was Ajax concurrent PSV gepasseerd aan kop. De Eindhovenaren speelden eveneens gelijk (2-2) bij FC Emmen. "Ik denk dan ook dat wij het minst uit het weekend komen", stelde De Ligt. "Dit is wel een mentale klap. We hebben iets recht te zetten."

'Taken en afspraken niet nagekomen'

Coach Erik ten Hag sloot zich aan bij de woorden van zijn captain. "Het lijkt me logisch dat ik boos ben, dat zijn de spelers ook. Je moet je taken en afspraken nakomen. Als wij zo druk zetten, dan roep je de problemen over jezelf af. Hoe Heerenveen tegen ons counterde, mag echt niet."

De trainer vond dat zijn spelers met name na rust erg nonchalant waren. "De restverdediging is normaal heel goed, dat was nu niet het geval. Daardoor kunnen de verdedigers niet kort dekken en geef je meer ruimte weg. Ik begrijp dit niet, vandaar de boosheid."

Ten Hag kon geen beroep doen op eerste keuze André Onana, die niet fit was en in de warming-up afhaakte. Daardoor keepte Kostas Lamprou, maar de Griek had niet het beste optreden uit zijn loopbaan.

"Kostas keepte grillig, maar redde ons aan het eind wel", aldus Ten Hag. "Uiteindelijk moet je altijd naar het collectief kijken. We winnen en verliezen samen, zo beschouw ik dat vandaag ook. Als je zoveel mooie goals maakt, mag je de wedstrijd niet met dit resultaat besluiten."

Ajax krijgt donderdag een herkansing in de TOTO KNVB-beker, als de ploeg opnieuw Heerenveen ontvangt. Volgende week staat in Rotterdam de Klassieker op het programma.

