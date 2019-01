Ajax heeft zondag verzuimd de koppositie in de Eredivisie van PSV over te nemen. De Amsterdammers speelden na een spektakelstuk in de Johan Cruijff ArenA gelijk tegen sc Heerenveen: 4-4.

Halverwege was er nog niks aan de hand voor Ajax, dat op dat moment met 3-1 leidde door treffers van Dusan Tadic en een eigen doelpunt van Pelle van Amersfoort. Tadic miste vlak voor rust zelfs nog een penalty.

Heerenveen kwam na rust echter snel op gelijke hoogte. Sam Lammers, die na een kwartier al voor de 1-1 had getekend, schoot in de 51e minuut de aansluitingstreffer binnen en vijf minuten later maakte Mitchell van Bergen er 3-3 van.

Ajax nam daarna het heft in handen en kreeg meerdere kansen op de winnende treffer. Klaas-Jan Huntelaar leek de thuisploeg in de 83e minuut aan de zege te helpen, maar Kik Pierie werkte in blessuretijd de 4-4 binnen.

PSV bleef eerder op zondag op een 2-2-gelijkspel steken tegen FC Emmen, waardoor Ajax zich bij een zege op Heerenveen voor het eerst in 987 dagen Eredivisie-koploper had mogen noemen. De Eindhovenaren blijven nu twee punten voor staan.

Ajax dominant in eerste helft

Met Kostas Lamprou en Daley Sinkgraven als vervangers van de zieke André Onana en de geblesseerde Nicolás Tagliafico in de basis was Ajax van meet af aan de bovenliggende partij tegen Heerenveen.

Dat resulteerde in de dertiende minuut in de 1-0 van Tadic. De aanvaller werd bij een voorzet van Lasse Schöne uit een ingestudeerde hoekschop helemaal vrijgelaten door de verdediging van Heerenveen en kon van dichtbij simpel binnentikken.

Heel lang kon Ajax niet genieten van de voorsprong, want amper een minuut later was het alweer gelijk. Lammers kreeg de bal na halfbakken ingrijpen van Schöne voor zijn voeten en verschalkte Lamprou met een schuiver in de verre hoek.

Ajax raakte niet in de war van de 1-1 en maakte er in de zestiende minuut alweer 2-1 van. Tadic werd eerst op maat bediend door Daley Blind en daarna door Hakim Ziyech en liet vervolgens Hahn kansloos met een fraaie stift.

Tadic verzuimt duel op slot te gooien

Na de 2-1 drukte Ajax door en kwam de thuisploeg nog binnen het half uur op 3-1, al mocht het Hahn daar dankbaar voor zijn. De doelman tastte volledig mis bij een hoge bal, waardoor De Ligt de bal via Van Amersfoort in het lege doel kon koppen.

Tadic verzuimde om de wedstrijd nog in de eerste helft volledig in het slot te gooien. De clubtopscorer mocht na vasthouden van Lucas Woudenberg bij Donny van de Beek een strafschop nemen, maar schoot op de benen van Hahn.

In de openingsfase van de tweede helft was Ajax de weg volkomen kwijt en dat resulteerde erin dat Heerenveen in een tijdsbestek van vijf minuten via Lammers (zwak verdedigen van Blind) en Van Bergen (zwak verdedigen van Sinkgraven) terug kon komen tot 3-3.

Lamprou zag er bij die treffers niet erg sterk uit en dreigde zelfs een penalty te veroorzaken toen hij een schot losliet en vervolgers Lammers naar de grond werkte. De VAR vroeg scheidsrechter Serdar Gözübüyük de beelden te bekijken, maar die besloot na lang twijfelen geen strafschop toe te kennen.

Pierie maakt met hakbal in blessuretijd gelijk

Ajax pakte vervolgens de draad weer op en kreeg enkele kansen op de 4-3, maar Hahn toonde zich dit keer wel een sta-in-de-weg bij een kopbal en een intikker van de verder onzichtbare Kasper Dolberg.

Met de 4-3 van Huntelaar (schot via de binnenkant van de paal) leek Ajax in de 83e minuut alsnog de volle buit te pakken, maar uit een hoekschop in blessuretijd werkte Pierie de bal met zijn hak in het doel.

Daarna had zowel Heerenveen als Ajax nog kunnen winnen, maar Arber Zeneli slaagde er alleen voor Lamprou niet in om de doelman te passeren. Schöne raakte daarna nog de paal, waardoor Ajax naast de overwinning greep en met een enorme kater achterbleef.

