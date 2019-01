Mark van Bommel kan amper geloven dat PSV zondag een zeker lijkende zege uit handen gaf in de uitwedstrijd tegen FC Emmen. De Eindhovenaren speelden na een 0-2-voorsprong met 2-2 gelijk aan de Oude Meerdijk.

"Dit was totaal onnodig. We hadden de wedstrijd volledig onder controle en hadden eerder afstand moeten nemen, want bij 0-3 zou het afgelopen zijn. Dit is onze eigen schuld", zei Van Bommel na het duel tegen FOX Sports.

De wedstrijd leek gespeeld toen PSV twintig minuten voor tijd op een 0-2-voorsprong kwam via Angeliño, maar Emmen bleek in de slotfase uiterst effectief. Nicklas Pedersen tikte tien minuten voor tijd de aansluitingstreffer binnen en kopte in blessuretijd ook de gelijkmaker in het doel.

Hoewel PSV pas voor de tweede keer dit seizoen zonder overwinning bleef - Feyenoord won in december met 2-1 - was Van Bommel niet ontevreden over het spel van zijn ploeg. "Op basis van het wedstrijdbeeld hadden we dik moeten winnen. Tot de 1-2 hebben we ook hartstikke goed gespeeld", vond de coach.

"Na die aansluitingstreffer werden de ruimtes groter en slaagden we er niet meer in goed druk te zetten. Daarna werd het alles of niets en viel de bal verkeerd voor ons. Het was echt heel onnodig."

'We waren veel sterker en dominanter'

Luuk de Jong sloot zich volledig aan bij Van Bommel. De spits, die PSV na een kwartier al op voorsprong had gekopt, vond dat de Eindhovenaren de remise volledig aan zichzelf te wijten hebben.

"We waren in de eerste helft veel sterker en dominant. We hadden toen al met 0-3 voor kunnen staan en dan was het klaar geweest. Helaas hebben we dat nagelaten", zei De Jong in gesprek met FOX Sports.

"Emmen speelde de hele wedstrijd heel opportunistisch en die aansluitingstreffer hielp ze duidelijk", analyseerde de aanvoerder van PSV. "Bij een 0-2-voorsprong mag er niks aan de hand zijn. Als je de zege dan niet over de streep trekt, verdien je het ook niet om te winnen."

Ondanks de remise behoudt PSV de koppositie in de Eredivisie. Concurrent Ajax verzuimde door een 4-4-gelijkspel tegen sc Heerenveen de eerste plek over te nemen.

