Ajax begint zondag met doelman Kostas Lamprou en verdediger Daley Sinkgraven in de basis aan de eerste Eredivisie-wedstrijd na de winterstop in eigen huis tegen sc Heerenveen.

Onana was een twijfelgeval omdat hij vrijdag de training moest overslaan vanwege ziekte. Trainer Erik ten Hag sprak toen al de hoop uit dat hij twee dagen later gewoon over hem kon beschikken.

De Kameroener begon zondag aan de warming-up, maar liep een kwartier voor de aftrap van het veld af. Lamprou werd warm geschoten en nam de plek van Onana in de basis in.

Sinkgraven vervangt links achterin Nicolás Tagliafico, die vorige week een knieblessure opliep in de oefenwedstrijd tegen São Paulo tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten.

Ajax start verder met de gebruikelijke namen tegen Heerenveen, wat betekent dat Kasper Dolberg opnieuw aan de aftrap verschijnt en David Neres en Klaas-Jan Huntelaar genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Bij Heerenveen maakt Stijn Schaars zijn rentree. De 35-jarige middenvelder, tevens aanvoerder, stond maandenlang buitenspel nadat hij begin april op de training zijn kuit- en scheenbeen brak.

Heerenveen tegen Ajax zonder Thorsby

Heerenveen moet het wel stellen zonder clubtopscorer Morten Thorsby. De middenvelder is uit de selectie gezet omdat hij zonder toestemming enkele trainingen had overgeslagen nadat hij in Italië had onderhandeld met Sampdoria.

Ajax is bij een zege op Heerenveen voor het eerst sinds 987 dagen weer koploper van de Eredivisie. De Amsterdammers passeren dan op basis van het doelsaldo PSV, dat zondag niet verder kwam dan een 2-2-gelijkspel bij FC Emmen.

Heerenveen is bezig aan een wisselvallig seizoen. De Friezen staan op de elfde plaats en moeten bij een nederlaag tegen Ajax nog verder naar onderen kijken.

Ajax-Heerenveen vangt zondag om 16.45 uur aan in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Dennis Higler fungeert vanuit Zeist als videoscheidsrechter.

Opstelling Ajax: Lamprou; Mazraoui, De Ligt, Blind, Sinkgraven; Schöne, De Jong, Van de Beek; Ziyech, Dolberg, Tadic.

Opstelling sc Heerenveen: Hahn; Floranus, Högh, Pierie, Woudenberg; Schaars, Van Amersfoort, Vlap; Van Bergen, Lammers, Zeneli.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie