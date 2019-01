De Graafschap heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk de Jong won met liefst 5-1 van Fortuna Sittard. Willem II was in de Brabantse derby te sterk voor NAC Breda: 2-0.

Bij rust stond De Graafschap al op een comfortabele 3-0-voorsprong voor eigen publiek dankzij treffers van Fabian Serrarens (twee) en Youssef El Jebli.

Fortuna deed tien minuten na rust iets terug via Ahmed El Messaoudi, maar het betekende niet de ommekeer voor de Limburgers. De Graafschap liep dankzij Serrarens en El Jebli eenvoudig uit naar een ruime overwinning.

Ondanks die overtuigende zege staat De Graafschap nog onderaan in de Eredivisie. De ploeg uit Doetinchem heeft net als nummer zeventien NAC vijftien punten, maar een minder doelsaldo. Nummer zestien Excelsior verloor vrijdag met 3-2 van Vitesse en heeft zestien punten.

Fortuna blijft op twintig punten steken en bezet daarmee de elfde plek op de ranglijst.

De Graafschap halverwege al op rozen

De Graafschap nam direct het heft in handen en kwam na 27 minuten ook op voorsprong op de Vijverberg. Serrarens kopte binnen na een afgemeten voorzet van Furdjel Narsingh. Drie minuten schoot de spits ook zijn tweede treffer binnen na goed voorbereidend werk van Delano Burgzorg.

Vlak voor rust werd het matige Fortuna nog iets dieper in de zorgen gedrukt dankzij een schitterend doelpunt van Youssef El Jebli. De middenvelder schoot een vrije trap in de kruising.

Hoewel El Messaoudi de achterstand tien minuten na rust iets verkleinde - de Belgische middenvelder kopte met enig fortuin raak - kwam De Graafschap niet meer in de problemen tegen het matige Fortuna.

Serrarens tekende twintig minuten na rust voor een hattrick en El Jebli maakte de overtuigende zege in de 72e minuut compleet met een raak schot in de verre hoek.

NAC onderuit bij Willem II

NAC ging eerder op zondag met 2-0 onderuit bij Willem II. Pol Llonch maakte halverwege de eerste helft met een fraaie volley de 1-0, waarna de Griekse spits Marios Vrousai vlak voor tijd trefzeker was (2-0) en daarmee aan alle onzekerheid een einde maakte voor de thuisploeg.

Door de overwinning staat Willem II stevig in de middenmoot met 22 punten uit achttien wedstrijden. De ploeg van trainer Adrie Koster speelt woensdag in de kwartfinale van het TOTO KNVB-bekertoernooi uit tegen FC Twente.

Met de zege toont Willem II aan dat het ook zonder topscorer Fran Sol goed kan presteren. De Spanjaard, die voor de winterstop dertien goals maakte, tekende afgelopen week bij Dynamo Kiev. Willem II haalde met Vrousai en zijn landgenoot Vangelis Pavlidis meteen vervanging al begon het tweetal tegen NAC nog op de bank.

Tapia meteen in basis bij Willem II

De andere nieuweling, Feyenoord-huurling Renato Tapia, had wel een basisplaats. Met de Peruaan op het middenveld was Willem II voor rust sterker dan NAC en dat leverde kansen op. Aras Özbiliz had twee aardige schoten en NAC-doelman Benjamin van Leer ontsnapte na een aardige actie van de Armeniër. De keeper raakte de bal helemaal verkeerd bij het wegtrappen, waarna de bal net naast vloog.

Op een schot van Llonch had Van Leer na 22 minuten geen antwoord. De Spanjaard nam een afgeslagen corner in één keer op zijn voet en schoot zo prachtig raak (1-0). NAC stelde daar voor rust aanvallend vrijwel niets tegenover. In de tweede helft was spits Mitchell te Vrede pas de eerste speler van de bezoekers die gevaar stichtte.

Omdat ook Willem II na rust aanvallend weinig creëerde, leek het bij 1-0 te blijven. Er was wel veel spanning en strijd en vijf minuten voor tijd resulteerde dat in een rode kaart voor Mounir El Allouchi. De NAC-middenvelder werd weggestuurd door arbiter Björn Kuipers na een harde tackle van achter op Daniel Crowley.

Met een man meer kwam Willem II niet meer in de problemen in de slotfase en het werd zelfs nog 2-0. Invaller Pavlidis bediende de eveneens ingevallen Vrousai op maat en die schoot in de verre hoek raak. Het was voor het eerst in de historie van de Eredivisie dat zowel de aangever als de afmaker uit Griekenland komt.

