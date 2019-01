PSV begint zondag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen zonder Gastón Pereiro. De Uruguayaan, die in de laatste weken voor de winterstop al gepasseerd werd door trainer Mark van Bommel, zit ook op de bank tegen de club uit Drenthe.

Door het passeren van Pereiro is er op het middenveld van PSV opnieuw een basisplaats voor Érick Gutiérrez. Jorrit Hendrix en Pablo Rosario completeren de middenlinie van PSV. Achterin kiest Van Bommel zoals verwacht voor Denzel Dumfries, Daniel Schwaab en Angeliño.

Verdedigers Trent Sainsbury en Aziz Behich zitten niet op de reservebank, omdat het tweetal met Australië actief is op de Azië Cup.

Steven Bergwijn, Luuk de Jong en Hirving Lozano vormen de aanval van PSV, terwijl Mohammed Ihattaren op de bank begint. De pas zestienjarige jeugdinternational, die geldt als een groot talent, kan in Emmen zijn debuut maken in de Eredivisie.

Bij FC Emmen is er een basisplaats voor Michael de Leeuw. De 32-jarige aanvaller is deze winter overgenomen van Chicago Fire, nadat hij eerder in Nederland speelde voor BV Veendam, De Graafschap en FC Groningen.

Oude Meerdijk is uitverkocht

FC Emmen tegen PSV begint zondag om 14.30 uur in de uitverkochte Oude Meerdijk en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. In oktober won de ploeg van Van Bommel in Eindhoven al met 6-0 van de Drentse promovendus, die op de vijftiende plaats staat in de Eredivisie.

Als Eredivisie-koploper PSV ook in Emmen wint, vergroten de Eindhovenaren het gat met nummer twee Ajax tot vijf punten, maar de Amsterdammers spelen om 16.45 uur nog thuis tegen sc Heerenveen.

Opstelling FC Emmen: Scherpen; Klok, Veendorp, Bakker, Cavlan; Bannink, Bijl, Chacón, Jansen; Arias, De Leeuw.

Opstelling: PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Hendrix, Gutiérrez, Rosario; Bergwijn, De Jong, Lozano.