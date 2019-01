Jaap Stam is uiteraard blij en trots na de 3-1-overwinning op Feyenoord, maar hij tempert ook de verwachtingen bij PEC Zwolle. De nieuwe trainer wil niet te lang genieten van de zege bij zijn debuut.

"Natuurlijk heb ik een biertje gedronken, maar ik ben hier niet om te genieten. Het voetbal dendert door en het gaat erom dat PEC in de Eredivisie blijft. Zover zijn we nog lang niet", aldus Stam tegenover FOX Sports.

De 46-jarige Stam benadrukt dan ook dat PEC het niveau van de wedstrijd tegen Feyenoord moet doortrekken. "Ik geef mijn ploeg nu een 8 voor het spel, maar de vraag is of we wekelijks dit niveau kunnen halen. Tegen Feyenoord speel je tegen veel kwaliteit. Je moet daarom goed zijn aan de bal, druk zetten én de ruimtes klein houden. Dat is gelukt. We hebben verdiend gewonnen."

"Maar het belangrijkste is dat de intensiteit zo hoog blijft en dan zien we wel of de uitvoering elke week zo goed is. Als dat lukt gaan we het tegen heel veel clubs prima doen."

'Het was zaak om het plezier terug te brengen'

De zege op Feyenoord, die door goals van Bram van Polen, Vito van Crooy en Younes Namli tot stand kwam, was de eerste overwinning voor PEC sinds De Graafschap op 2 december met 0-2 verslagen werd. De Zwollenaren kenden onder trainer John van 't Schip een zeer slecht 2018 en de sporen daarvan waren zichtbaar toen Stam begin deze maand begon bij de club.

"Iedereen weet dat het vertrouwen weggaat en het humeur van de spelers slecht is als je zo veel verliest. Het was zaak om het plezier terug te brengen. Dat kan door de manier van trainen en door de jongens te wijzen op de positieve dingen. We hebben veel gepraat om het vertrouwen weer een beetje terug te brengen."

Toch merkte Stam ook al snel dat zijn spelers gretig waren. "Deze groep heeft een moeilijke periode achter de rug en wil heel graag laten zien dat het anders kan. En dat kwam er tegen Feyenoord uit."

'Ik leef van wedstrijd tot wedstrijd'

Door de overwinning van zaterdag staat PEC boven de degradatiestreep, al komen de nodige concurrenten nog in actie dit weekend. In de TOTO KNVB-beker werd de winnaar van 2014 in december uitgeschakeld door AZ en dus kan Stam zich volledig richten op de Eredivisie.

"We hebben geen doordeweekse wedstrijden en kunnen steeds een volle week trainen om het spel te verbeteren. Ik leef daarom van wedstrijd tot wedstrijd en kijk niet naar een einddoel. We zien wel waar we eindigen, maar dat we nu van Feyenoord hebben gewonnen geeft heel veel vertrouwen voor de komende weken."

Volgend weekend staat voor Stam de eerste uitwedstrijd met PEC op het programma. De Zwolse club speelt op zaterdag om 18.30 uur tegen Heracles Almelo.