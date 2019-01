Feyenoord-middenvelder Jordy Clasie was flink chagrijnig na de eerste wedstrijd van zijn ploeg na de winterstop. De Rotterdammers verloren zaterdag met 3-1 van degradatiekandidaat PEC Zwolle.

"Als je hier met 3-1 verliest, is dat gewoon een schande. Klaar", was Clasie duidelijk in zijn eerste reactie bij FOX Sports. "Het is Feyenoord-onwaardig wat we vandaag hebben laten zien."

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst speelde nog een redelijke eerste helft, waarin Bram van Polen PEC op 1-0 zette en Robin van Persie de gelijkmaker maakte uit een vrije trap.

Na rust zakte het niveau van Feyenoord naar een bedenkelijk niveau. Door goals van Vito van Crooy en Younes Namli beleefde de nieuwe PEC-trainer Jaap Stam een fantastisch debuut.

"We begonnen aardig, hadden met name in de eerste helft de controle, al werden zij wel gevaarlijk uit de counter door balverlies van ons", aldus Clasie. "De tweede helft was gewoon drama. We gaven de goals heel gemakkelijk weg."

Van Bronckhorst baalde ook stevig van de tweede helft van zijn ploeg. "Die was gewoon niet goed. Hoe dat komt? Dat weet ik ook niet precies. Het was niet zo dat PEC zoveel anders deed na rust. We hadden in de verdediging niet het niveau dat we moeten hebben. We hebben te veel kansen weggegeven."

Slecht begin van cruciale week

Het duel met PEC was de start van een cruciale week voor Feyenoord. Woensdag komt Fortuna Sittard naar De Kuip voor de kwartfinale in het KNVB-bekertoernooi, de enige competitie waarin de Rotterdammers nog kans maken op een prijs. Vier dagen later is de Klassieker tegen Ajax.

"Ik hoop dat dit niks zegt over de komende week, maar het is natuurlijk wel lekker als je de eerste wedstrijd na de winterstop wint. Dat kan je vertrouwen geven", stelde Clasie. "Maar het is een probleem bij ons dat we te vaak wedstrijden hebben waarin we totaal niet ons niveau halen."

Van Bronckhorst, die vertelde dat de blessure van keeper Justin Bijlow er niet goed uitziet, beseft dat hij een paar drukke dagen krijgt om alles weer op de rails te krijgen. "Het lijkt me duidelijk dat er veel dingen besproken moeten worden na deze wedstrijd. Hoe we spelen, hoe we op het veld staan. In de tweede helft was dat allemaal beduidend minder dan wij kunnen."

Feyenoord heeft nu drie competitieduels op rij niet gewonnen. Voor de winterstop verloor de bekerwinnaar van Fortuna Sittard (0-2) en moest het genoegen nemen met een gelijkspel bij ADO Den Haag (2-2).

De Rotterdammers verloren bovendien voor de negende keer in de laatste dertien jaar hun eerste competitieduel van een kalenderjaar.

