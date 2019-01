Chelsea-coach Maurizio Sarri is diep teleurgesteld in zijn spelers na de nederlaag tegen Arsenal. De Italiaan ergert zich vooral aan de instelling van zijn ploeg.

"Deze groep spelers is erg moeilijk te motiveren", zei Sarri zaterdag op de persconferentie na afloop van de wedstrijd. "Ze zijn mentaal gezien niet erg agressief en missen de felheid."

Chelsea verloor de Londense derby in het Emirates Stadium met 2-0. Alexandre Lacazette en Laurent Koscielny zorgden in de eerste helft voor de doelpunten van Arsenal.

"Ik ben erg boos over de manier waarop we de wedstrijd vandaag hebben benaderd", foeterde Sarri. "We kunnen weleens in moeilijkheden verkeren, maar op zulke momenten moeten we een stuk beter reageren dan we vandaag hebben gedaan."

Door de nederlaag moeten de 'Blues' vrezen voor de vierde plaats in de Premier League. De voorsprong op nummer vijf Arsenal en nummer zes Manchester United bedraagt nog slechts drie punten.

'Deze instelling kan ik echt niet accepteren'

"Deze instelling kan ik echt niet accepteren", aldus de zestigjarige coach, die zijn persconferentie in het Italiaans hield en een tolk optrommelde, zodat zijn boodschap goed aankwam. "In de wedstrijd tegen Tottenham was dat ook al het geval."

Daarmee doelde hij op het verlies tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de League Cup. Chelsea verloor de heenwedstrijd op Wembley vorige week met 1-0.

"Ik dacht dat we dat probleem hadden overwonnen, maar het blijkt erg moeilijk te zijn om de spelers op te laden voor zulke wedstrijden", constateerde Sarri. "Ik vind het niet erg om te verliezen, maar niet op zo’n manier."

Chelsea speelt donderdag de return tegen de 'Spurs' in de League Cup. Drie dagen later ontvangen de Londenaren in de vierde ronde van de FA Cup Sheffield Wednesday.

