VVV-Venlo heeft zaterdag aansluiting gevonden bij de subtop in de Eredivisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn was in een vermakelijke wedstrijd met 2-4 te sterk voor ADO Den Haag. FC Groningen versloeg voor eigen publiek Heracles Almelo met 3-0.

ADO kwam vroeg op voorsprong tegen VVV dankzij Sheraldo Becker, maar de wedstrijd kantelde door twee doelpunten van Patrick Joosten. Na de 2-2 van Erik Falkenburg kreeg ADO-keeper Robert Zwinkels een rode kaart, zorgde Peniel Mlapa uit de toegekende penalty voor 2-3 en maakte Jay-Roy Grot ook nog VVV's vierde treffer.

Het dit seizoen verrassend sterke VVV komt door de overwinning in het Cars Jeans Stadion op 26 punten en staat daarmee zevende in de Eredivisie. Vitesse (29 punten), AZ en FC Utrecht (allebei 28) staan er maar vlak boven.

Nummer elf ADO had in de laatste vijf wedstrijden alleen van Ajax verloren, maar moet door de nederlaag tegen VVV voorlopig naar onderen kijken op de ranglijst. De ploeg van coach Alfons Groenendijk heeft vier punten voorsprong op de degradatieplaatsen.

ADO Den Haag-doelman Robert Zwinkels is kansloos bij de 1-2 van Patrick Joosten. (Foto: ProShots)

Joosten zet VVV op goede spoor

ADO begon veel sterker en dat leidde tot een vroeg doelpunt van Becker, die de diepte in werd gestuurd door Lex Immers en fraai afrondde. VVV stelde er aanvankelijk niets tegenover, maar kwam gaandeweg wat beter in de wedstrijd.

Nadat spits Mlapa met een uithaal van ver al dichtbij was (redding Zwinkels), had Joosten op slag van rust wel succes. De aanvaller dribbelde naar binnen en scoorde met een van richting veranderd schot.

In de tweede helft was het juist VVV dat in de beginfase domineerde en weer was het Joosten die doel trof. De geboren Nijmegenaar vond schitterend de verre hoek. De 1-2 leidde ertoe dat ADO het initiatief overnam en in de 61e minuut tekende Falkenburg na een pass van Becker voor de gelijkmaker.

VVV ging er in de slotfase alsnog met de zege vandoor. Op aanraden van de VAR kreeg keeper Zwinkels rood (hij ging op het been van Mlapa staan), waarna Mlapa zelf raak schoot vanaf elf meter. In de slotseconden maakte invaller Grot er nog 2-4 van.

Samir Memisevic juicht na zijn openingstreffer voor FC Groningen (Foto: ProShots)

Memisevic opent score bij Groningen-Heracles

Samir Memisevic opende in de elfde minuut de score bij de wedstrijd tussen FC Groningen en Heracles Almelo. De Bosniër benutte een strafschop. Thomas Bruns maakte na rust de andere twee treffers.

De noorderlingen roerden zich deze winter stevig op de transfermarkt. Van de zes aanwinsten hadden Bruns, Iliass Bel Hassani en Kaj Sierhuis een basisplaats tegen Heracles.

Door de overwinning klimt Groningen met achttien punten naar de dertiende plaats op de ranglijst. Heracles zakt door de nederlaag naar de achtste plek.

Groningen begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam in de zevende minuut bijna op voorsprong. Mimoun Mahi kwam oog in oog te staan met Janus Blaswich en omspeelde de doelman, maar hij kwam vervolgens ten val.

Vier minuten later ging de bal op de stip na hands van Lennart Czyborra in het zestienmetergebied. Memisevic benutte het buitenkansje en bracht de thuisploeg zo op voorsprong.

Thomas Bruns viert een van zijn doelpunten bij zijn debuut (Foto: ProShots)

Bruns luistert debuut op met twee treffers

Ook daarna had Groningen de controle over de wedstrijd en was het tien minuten voor rust dicht bij de 2-0, maar Blaswich redde ditmaal op een inzet van Sierhuis. Aan de andere kant voorkwam Sergio Padt de gelijkmaker met een redding op een kopbal van Lerin Duarte.

Na rust ging de ploeg van coach Danny Buijs op dezelfde voet verder. Tim Handwerker en Bruns stichtten vrijwel direct gevaar, maar Blaswich pareerde beide schoten.

In het slotkwartier luisterde Bruns zijn debuut op met twee doelpunten. Eerst krulde de middenvelder de bal prachtig in de linkerbovenhoek en enkele minuten later vond hij het net met een schot van net buiten het zestienmetergebied.

