Jaap Stam heeft zaterdag een droomdebuut beleefd als trainer van PEC Zwolle. De degradatiekandidaat won in eigen huis met 3-1 van Feyenoord.

Bij rust stond het 1-1 in het MAC³PARK stadion door goals van Bram van Polen en Robin van Persie. In de tweede helft bezorgden Vito van Crooy (2-1) en Younes Namli (3-1) Feyenoord de vierde nederlaag van het seizoen.

Voor PEC Zwolle is het pas de vijfde overwinning van het seizoen. De 'Blauwvingers' ontsloegen eind vorig jaar trainer John van 't Schip vanwege de slechte resultaten en stelden de 46-jarige Stam aan als diens opvolger.

PEC stijgt door de zege in ieder geval voor even naar de dertiende plaats met achttien punten. Feyenoord blijft derde met 36 punten, zeven meer dan nummer vier Vitesse en tien minder dan nummer twee Ajax.

De Rotterdammers gingen de winterstop in met een nederlaag tegen Fortuna Sittard (0-2) en een gelijkspel bij ADO Den Haag (2-2). Feyenoord heeft opnieuw alleen de KNVB-beker om nog iets van het seizoen te maken. Woensdag komt Fortuna weer naar De Kuip, dan voor de kwartfinale in het bekertoernooi.

Van Persie blinkt uit bij Feyenoord

Stam zette bij zijn debuut direct de winterse versterkingen Pelle Clement en Lennart Thy in de basis. Feyenoord begon in het koude Zwolle met Van Persie als aanvallende middenvelder en Nicolai Jörgensen als spits.

Aanvoerder Van Persie stond aan de basis van de meeste Rotterdamse aanvallen en in de openingsfase zette hij met een goede pass Steven Berghuis vrij voor de keeper. De inzet van de vleugelspeler werd, met wat hulp van de paal, van de lijn gehaald door Kenneth Paal.

Feyenoord was wat sterker, maar PEC leek halverwege de eerste helft de grootste kans te gaan krijgen op de openingstreffer. Pol van Boekel gaf een strafschop omdat keeper Justin Bijlow PEC-aanvaller Van Crooy onderuit zou hebben gehaald, maar na ingrijpen van de VAR draaide de scheidsrechter zijn beslissing terug.

Een paar minuten later was het alsnog 1-0. Captain Van Polen kopte in zijn 192e Eredivisie-duel voor PEC een vrije trap van Clement in de verre hoek achter Bijlow.

Het antwoord van Feyenoord liet niet lang op zich wachten en ook nu viel het doelpunt uit een standaardsituatie. Van Persie krulde een vrije trap vanaf een meter of twintig fraai in de hoek. Het was voor de topscorer aller tijden van Oranje zijn achtste competitietreffer van het seizoen. Daarmee evenaarde hij zijn record in de Eredivisie.

Bijlow valt geblesseerd uit

In de tweede helft zakte Feyenoord naar een bedenkelijk niveau en PEC profiteerde. Van Crooy zag zijn inzet in de 56e minuut via Feyenoord-verdediger Jan-Arie van der Heijden en Bijlow in het net belanden: 2-1.

Vlak daarna was er meer slecht nieuws voor Feyenoord, want Bijlow kon - acht dagen voor de Klassieker tegen Ajax - door een blessure niet verder. De eerste keeper werd vervangen door Kenneth Vermeer.

De invaller was al snel belangrijk, want hij redde op een laag schot van Mike van Duinen. Thy hoopte nog een penalty te versieren in de rebound, maar de Duitse spits stond net buitenspel. Even later kon Thy alleen af op Vermeer, maar zijn inzet werd op het laatste moment geblokt door Calvin Verdonk.

Een kwartier voor tijd viel de 3-1 alsnog. Thy kopte de bal door naar Namli, die de bal in de kruising schoot.

Feyenoord probeerde direct terug te komen tot 3-2, maar een schot van Sam Larsson belandde via de voet van Mickey van der Hart op de paal, Jörgensen kopte uit een corner in de handen van de PEC-keeper en de Deense spits mikte even later net naast. In de blessuretijd werd een treffer van Jeremiah St. Juste nog afgekeurd vanwege buitenspel van Jens Toornstra.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie