Peter Bosz houdt een overwegend goed gevoel over aan zijn debuut als coach van Bayer Leverkusen. De Apeldoorner baalt van het 0-1-verlies tegen Borussia Mönchengladbach, maar ziet veel aanknopingspunten.

"Er had meer in gezeten en we hadden meer verdiend. De kansenverhouding was enorm in ons voordeel en we hadden een beetje pech met een bal op de paal", zei Bosz zaterdag tegen FOX Sports na de wedstrijd in de BayArena.

"Aan de andere kant is het ook een kwestie van kwaliteit. Die ballen moet je erin schieten. Als je zulke grote kansen krijgt, moet je vooral naar jezelf kijken. De bezetting voor het doel was vaak mager en er zijn nog veel meer zaken. Daar moeten we aan werken."

Bosz, die eerder trainer was bij onder meer Ajax en Borussia Dortmund, begon op 4 januari aan zijn nieuwe baan. De coach heeft goede hoop dat hij Leverkusen met aantrekkelijk voetbal verder kan helpen, al benadrukte hij dat het wat tijd zal kosten.

"We hebben heel veel getraind en ik heb heel veel besprekingen gehouden om mijn manier van spelen bij de jongens over te brengen, maar twee weken tot de eerste wedstrijd was wel heel weinig", aldus Bosz.

"Ik denk dat er heel veel potentie in deze ploeg zit. We hebben een aantal heel goede voetballers. Als je zoveel kansen krijgt tegen een goede ploeg als Mönchengladbach, heb je het goed gedaan."

Peter Bosz tijdens zijn eerste wedstrijd als coach van Bayer Leverkusen, met op de achtergrond Borussia Mönchengladbach-collega Dieter Hecking. (Foto: ProShots)

'Bij mijn weten geen interesse in Vilhena'

Nu Bosz is begonnen aan zijn periode in Leverkusen, verschijnen in de media geruchten over potentiële versterkingen voor de nummer tien van de Bundesliga. Er zou interesse zijn in Feyenoord-middenvelder Tonny Vilhena, maar de coach weet daar niets van.

"Een heleboel agenten vinden het interessant om mijn naam nu te gebruiken. Ik heb nog wel meer namen gelezen, maar ik denk dat het agentenwerk is. Bij mijn weten is het niet zo", zei hij over de vermeende belangstelling voor Vilhena.

Bosz kent direct een pittig programma met Leverkusen, want 'Die Werkself' trof met Mönchengladbach de nummer drie van de Bundesliga en staat in de komende speelrondes tegenover VfL Wolfsburg (zesde) en Bayern München (tweede).

"We komen ze allemaal een keer tegen", bleef de voormalig technisch directeur van Feyenoord nuchter. "We hebben Mönchengladbach nu gehad en we hebben het best wel aardig gedaan, maar niet goed genoeg."

