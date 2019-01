Feyenoord begint zaterdag met Robin van Persie én Nicolai Jörgensen in de basis aan het uitduel met PEC Zwolle, waar de nieuwe trainer Jaap Stam zijn debuut maakt.

Door blessures bij beide spitsen heeft Feyenoord dit seizoen nog niet vaak met Van Persie en Jörgensen samen in het elftal gespeeld, maar ze zijn in de eerste wedstrijd van 2019 wel allebei fit.

Van Persie vormt vanaf 19.45 uur op het kunstgras in Zwolle het middenveld met Jordy Clasie en Tonny Vilhena. In de punt van de aanval maakt Jörgensen zijn rentree. De Deense spits liep begin december tegen PSV een hamstringblessure op en deed sindsdien alleen in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht een paar minuten mee.

Jens Toornstra is het kind van de rekening, want hij begint als reserve in Zwolle. Ten opzichte van de laatste wedstrijd van 2018, een 2-2-gelijkspel op bezoek bij ADO Den Haag, zijn ook Bart Nieuwkoop en Renato Tapia er tegen PEC niet bij. Nieuwkoop is geschorst, terwijl Tapia verhuurd is aan Willem II.

Jerry St. Juste start als rechtsback op de plaats van Nieuwkoop. Linksback Ridgeciano Haps, die voor het eerst dit seizoen bij de wedstrijdselectie van Feyenoord zit, begint op de bank.

Stam stelt twee aanwinsten direct op

Bij PEC beleeft Stam zijn eerste officiële duel. De voormalig verdediger van de club werd eind vorig jaar vastgelegd als opvolger van de ontslagen trainer John van 't Schip.

De 46-jarige Stam stelt met spits Lennart Thy en middenvelder Pelle Clement direct twee winterse versterkingen op tegen Feyenoord. De Japanse verdediger Yuta Nakayama zit nog niet bij de selectie.

PEC begint de tweede seizoenshelft op de zestiende plaats, met slechts drie punten meer dan hekkensluiter De Graafschap. Feyenoord staat derde, op tien punten van nummer twee Ajax en twaalf van koploper PSV.

Opstelling PEC Zwolle: Van der Hart; Ligeon, Van Polen, Lam, Paal; Bouy, Namli, Clement; Van Crooij, Thy, Van Duinen.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; St. Juste, Van Beek, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Van Persie, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Larsson.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie