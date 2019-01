Arsenal heeft zaterdag een zeldzame Premier League-zege op stadgenoot Chelsea geboekt: 2-0. Koploper Liverpool rekende met veel moeite af met Crystal Palace (4-3) en Manchester United won ook zijn zevende wedstrijd onder manager Ole Gunnar Solskjaer.

Arsenal kende in aanloop naar de derby tegen Chelsea een matige fase in de Premier League, met maar zeven punten uit de vorige zes wedstrijden. De 'Gunners' wilden duidelijk iets rechtzetten voor eigen publiek, want ze begonnen sterk.

Dat leverde na een kwartiertje de 1-0 op van Alexandre Lacazette. De Franse spits ramde de bal in de korte hoek achter Kepa Arrizabalaga. Zes minuten voor rust profiteerde aanvoerder Laurent Koscielny van slecht verdedigen bij Chelsea door met zijn schouder de 2-0 te maken.

De zege van Arsenal kwam in de tweede helft niet echt meer in gevaar, maar manager Unai Emery moest nog wel een teleurstelling slikken. Rechtsback Héctor Bellerín viel uit met een op het oog zware blessure.

Het is pas de tweede keer in de laatste vijftien Premier League-wedstrijden tussen de twee topclubs uit Londen dat Arsenal de drie punten pakt. De ploeg van Emery blijft vijfde, met nu drie punten achterstand op nummer vier Chelsea.

Liverpool heeft het lastig tegen Crystal Palace

Eerder op zaterdag zette Andros Townsend Crystal Palace in de 34e minuut verrassend op voorsprong tegen Liverpool. De buitenspeler schoot een lage voorzet van Wilfried Zaha hard met links binnen.

De thuisploeg leek in de openingsfase van de tweede helft orde op zaken te stellen. Mohamed Salah maakte in de eerste minuut na rust uit een rebound zijn vijftien competitietreffer van het seizoen (1-1) en zeven minuten later stond het 2-1 via Roberto Firmino.

Crystal Palace kwam niet vaak in de buurt van de goal van Liverpool-keeper Alisson, maar de ploeg van manager Roy Hodgson was wel heel effectief. Halverwege de tweede helft leverde dat de gelijkmaker op via verdediger James Tomkins, die raak kopte uit een corner.

Blunder Speroni helpt Liverpool aan zege

Een kwartier voor tijd hielp Crystal Palace-keeper Julián Speroni Liverpool terug in het zadel. De 39-jarige Argentijn, die speelde vanwege blessures bij Wayne Hennessey en Vicente Guaita, blunderde opzichtig bij een voorzet van James Milner. Salah profiteerde dankbaar: 3-2.

Het was de vijftigste Premier League-goal voor de 26-jarige Egyptenaar, die daar maar 72 duels voor nodig had. Alleen Andy Cole (65), Alan Shearer (66) en Ruud van Nistelrooij (68) hadden minder wedstrijden nodig voor hun vijftig goals in de Premier League.

In de 89e minuut kreeg Milner zijn tweede gele kaart en dus rood. Vervolgens werd het in blessuretijd het nog 4-2 via Sadio Mané en 4-3 via Max Meyer. Door de zege vergroot Liverpool de marge op nummer twee Manchester City weer naar zeven punten. De 'Citizens' gaan zondag op bezoek bij Huddersfield Town.

Bij Crystal Palace speelde Patrick van Aanholt de hele wedstrijd als linksback. Virgil van Dijk stond bij Liverpool centraal achterin, terwijl Georginio Wijnaldum ontbrak vanwege een lichte knieblessure.

United zet perfecte reeks onder Solskjaer voort

Manchester United blijft onverslaanbaar sinds Solskjaer een maand geleden de ontslagen manager José Mourinho opvolgde. De 'Red Devils' waren thuis met 2-1 te sterk voor het Brighton & Hove Albion van basisspelers Davy Pröpper en Jürgen Locadia.

Paul Pogba opende in de 27e minuut de score uit een strafschop, zijn vijfde treffer onder Solskjaer. De volledig opgeleefde Fransman had de penalty ook zelf versierd.

Vlak voor rust maakte Marcus Rashford, die als spits wederom Romelu Lukaku op de bank hield, de 2-0 met zijn achtste competitietreffer van het seizoen.

Pascal Gross zorgde met een goal op aangeven van Pröpper voor een spannende laatste twintig minuten op Old Trafford, maar Brighton wist er geen punt meer uit te slepen.

Aké wint weer eens met Bournemouth

Nathan Aké won met Bournemouth na vier wedstrijden zonder zege weer eens in de Premier League. De ploeg van manager Eddie Howe was in het eigen Vitality Stadium met 2-0 te sterk voor West Ham United. Callum Wilson en Joshua King zorgde voor de goals.

Het geplaagde Newcastle United pakte voor het eerst sinds 15 december drie punten in de competitie. De nummer zeventien mocht Fabian Schär bedanken voor de 3-0-zege in het degradatieduel met nummer achttien Cardiff City. De Zwitserse verdediger maakte de eerste twee doelpunten in St James' Park. Ayoze Pérez bepaalde in blessuretijd de eindstand.

Southampton rekende in eigen huis door goals van James Ward-Prowse en Lucas Digne (eigen doelpunt) met 2-1 af met Everton. Watford - dat speelde zonder Daryl Janmaat - kwam thuis niet verder dan 0-0 tegen Burnley.

