Peter Bosz heeft zaterdag geen punten overgehouden aan zijn eerste officiële duel als coach van Bayer Leverkusen. In eigen huis werd met 0-1 verloren van Borussia Mönchengladbach. Koploper Borussia Dortmund won het lastige uitduel met RB Leipzig met dezelfde cijfers.

Bosz zag zijn ploeg in de eigen BayArena in de 37e minuut op achterstand komen door een doelpunt van Mönchengladbach-spits Alassane Pléa. Hoewel Leverkusen iets meer kansen en balbezit had, bleef het bij 0-1. Namens de thuisploeg raakte Karim Bellarabi nog de paal.

Op 4 januari begon Bosz als opvolger van de ontslagen Heiko Herrlich aan zijn klus bij Leverkusen. De oud-trainer van De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax en Dortmund moet de club met aantrekkelijk voetbal betere tijden bezorgen.

'Die Werkself' bezet na achttien wedstrijden met 24 punten de tiende plaats in de Bundesliga. Opponent Mönchengladbach is bezig aan een zeer sterk seizoen, want de ploeg van trainer Dieter Hecking staat derde achter Dortmund en Bayern München.

Over exact een week krijgt Bosz de volgende kans op zijn eerste punten met Leverkusen, wanneer een uitduel met nummer zes VfL Wolfsburg op het programma staat. Weer een week later komt Bayern op bezoek.

Alassane Pléa maakt bij Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach zijn tiende competitietreffer. (Foto: ProShots)

Dortmund wint dankzij Witsel

Koploper Dortmund pakte iets later op de dag de volle buit in het lastige uitduel met Leipzig, dat vierde staat. Een mooi doelpunt van Axel Witsel in de openingsfase volstond voor de zege in de Red Bull Arena.

Door de overwinning heeft de ploeg van coach Lucien Favre weer een voorsprong van zes punten op achtervolger Bayern. 'Der Rekordmeister' had vrijdag - nog zonder de geblesseerde Arjen Robben - met 1-3-gewonnen van Hoffenheim.

Dortmund jaagt op de negende landstitel in de clubhistorie en de eerste sinds 2012. 'BVB' is ook nog in de race voor de DFB Pokal en staat in de achtste finales van de Champions League tegenover Tottenham Hotspur.

RB Leipzig-doelman Péter Gulácsi kan alleen maar toekijken bij het doelpunt van Axel Witsel. (Foto: ANP)

Boëtius wijst Mainz de weg

Bij VfB Stuttgart-Mainz (2-3) vervulde oud-Feyenoorder Boëtius een belangrijke rol bij de openingsgoal. De 24-jarige Rotterdammer schoot na ruim twintig minuten raak, al werd de bal zodanig van richting veranderd dat Stuttgart-middenvelder Santiago Ascacibar een eigen doelpunt op zijn naam kreeg.

Boëtius, die in de 68e minuut werd gewisseld, zag zijn ploeg verder uitlopen dankzij Jean-Philippe Mateta en Alexander Hack, waarna Stuttgart nog sterk terugkwam. Mainz staat een plaats lager dan Leverkusen, terwijl voor Stuttgart (zestiende) de zorgen groot blijven.

Jetro Willems en Jonathan De Guzman zagen vanaf de bank hoe nummer vijf Eintracht Frankfurt in eigen huis een 3-1-voorsprong nam op SC Freiburg. Het duo viel richting de slotfase in en Willems scoorde nog, maar zijn treffer werd op aanraden van de VAR afgekeurd.

Basisspeler Davy Klaassen boekte met Werder Bremen een 0-1-zege op laagvlieger Hannover 96. Oud-Vitessenaar Milot Rashica zorgde voor het enige doelpunt. Werder heeft een punt meer dan Leverkusen en staat daarmee achtste. FC Augsburg-Fortuna Düsseldorf eindigde zonder Nederlandse inbreng in 1-2.

Davy Klaassen won met Werder Bremen dankzij een treffer van voormalig Vitesse-aanvaller Milot Rashica. (Foto: ProShots)

