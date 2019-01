Stefan de Vrij heeft zaterdag in de Serie A met Internazionale in een bijna leeg Stadio Giuseppe Meazza een punt overgehouden aan de wedstrijd tegen Sassuolo: 0-0. In de Ligue 1 haalde Paris Saint-Germain met liefst 9-0 uit tegen Guingamp.

Inter speelde in een grotendeels leeg stadion tegen Sassuolo. De club werd daarmee bestraft voor de apengeluiden richting Kalidou Koulibaly van een deel van de eigen aanhang tijdens het duel met Napoli.

Het bestuur van Inter kreeg wel toestemming om de nieuwe generatie de mogelijkheid te geven om de wedstrijd te bekijken. De elfduizend aanwezige kinderen kregen geen doelpunten te zien. De Vrij deed de hele wedstrijd mee bij de 'Nerazzurri'

Inter bezet de derde plek op de ranglijst en heeft vier punten minder dan nummer twee Napoli, die zondag nog Lazio ontvangt.

Moeizame zege Kluivert en Karsdorp met Roma

Justin Kluivert en Rick Karsdorp waren met AS Roma in het Stadio Olimpico met 3-2 te sterk voor Torino. Nicolò Zaniolo opende na een kwartier uit een klutssituatie de score en elf minuten voor rust bracht Aleksandar Kolarov de thuisploeg uit een penalty op 2-0.

In de tweede helft knokte Torino zich terug in de wedstrijd. Tomás Rincón tekende kort na rust met een afstandsschot voor de aansluitingstreffer en Cristian Ansaldi bracht zijn ploeg even later met een fraaie volley van zo'n twintig meter langszij.

Stephan El Shaarawy bezorgde Roma uit een mooie aanval ruim een kwartier voor tijd alsnog de overwinning. Kluivert werd kort daarvoor gewisseld en Karsdorp werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Door de zege neemt Roma de vierde plek over van Lazio. Het verschil tussen de aartsrivalen uit Rome is één punt.

PSG scoort negen keer tegen Guingamp

In de Ligue 1 was Paris Saint-Germain flink op schot tegen Guingamp. Edinson Cavani en Kylian Mbappé zorgden beiden voor een hattrick, Neymar scoorde twee keer en Thomas Meunier vond eenmaal het net.

Met de eclatante zege op Guingamp evenaarde PSG de grootste competitiezege uit de clubhistorie. Op 13 maart 2016 haalden de Parijzenaars met 0-9 uit tegen Troyes en veroverden toen de landstitel.

In 1994 boekte Paris Saint-Germain zijn grootste overwinning ooit. In de bekerwedstrijd tegen Côte Chaude haalde de ploeg destijds de dubbele cijfers: 0-10.

De ploeg van coach Thomas Tuchel gaat riant aan kop in de Ligue 1. De voorsprong op nummer twee Lille, die twee wedstrijden meer heeft gespeeld, bedraagt dertien punten.

Real Madrid wint topper tegen Sevilla

In het Estadio Santiago Bernabéu won Real Madrid de topper tegen Sevilla met 2-0. Pas twaalf minuten voor tijd zorgde Casemiro voor de openingstreffer. Hij krulde de bal vanaf een meter of twintig schitterend in de rechterbovenhoek.

Enkele minuten daarvoor kwam Quincy Promes in het veld bij Sevilla. Modric bepaalde in de extra tijd de eindstand. De Wereldvoetballer van het Jaar strafte een fout van Daniel Carriço genadeloos af.

Door de overwinning verdringt Real Sevilla van de derde plaats. De ploeg van coach Santiago Solari heeft drie punten meer dan de 'Rojiblancos', die nu vierde staan.

Arias maakt eerste treffer voor winnend Atlético

Atlético Madrid boekte een eenvoudige uitzege op SD Huesca: 0-3. Santiago Arias bracht zijn ploeg vroeg in de eerste helft met een fraaie volley op 0-2 en maakte daarmee zijn eerste doelpunt voor de Madrilenen.

Lucas opende na een half uur de score in het mistige Huesca en Koke tekende twintig minuten voor tijd voor de derde treffer.

Door de zege heeft nummer twee Atlético twee punten achterstand op koploper FC Barcelona, die zondag Leganés ontvangt.

Kleine overwinning Dost en Keizer met Sporting

In Portugal boekte Sporting CP een kleine thuiszege op Moreirense: 2-1. Het was de eerste overwinning in drie wedstrijden voor de ploeg van Marcel Keizer.

Bas Dost speelde het hele duel mee bij Sporting, maar hij kwam niet tot scoren. De doelpunten van de thuisploeg kwamen op naam van Nani en Bruno Fernandes.

Nummer vier Sporting behoudt door de overwinning de aansluiting met nummer twee Benfica en nummer drie Sporting Braga. Het verschil met Benfica is drie punten en met Braga twee punten. FC Porto gaat met acht punten voorsprong op Sporting aan kop.