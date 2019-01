De Oranjevrouwen hebben zaterdag bij de start van de voorbereiding op het WK van komende zomer een kleine oefenzege op Zuid-Afrika geboekt. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won in Kaapstad met 1-2.

Nederland kwam in het Green Point Stadium al in de derde minuut op voorsprong dankzij een stiftje van Sherida Spitse, die haar 156e interland speelde en daarmee Annemieke Kiesel-Griffioen evenaarde als recordinternational. Nog binnen twintig minuten was het 0-2 door een bekeken schot van Vivianne Miedema.

Voor rust moest keepster Sari van Veenendaal de aansluitingstreffer van Thembi Kgatlana toestaan, maar verder kwam het niet meer. In de eerste helft raakte Spitse nog de lat.

Tegenvaller voor de Oranjevrouwen was het uitvallen van sterspeelster Lieke Martens. De aanvalster liet zich in de 27e minuut uit voorzorg wisselen met hamstringklachten. Shanice van de Sanden verving haar.

Oranje speelde de eerste wedstrijd sinds 13 november, toen een WK-ticket werd gepakt dankzij een 1-1-gelijkspel in en tegen Zwitserland. Het heenduel in Utrecht was vier dagen eerder in 3-0 geëindigd.

Oranje bereidt zich nu voor op Algarve Cup

Het oefenduel in Kaapstad was voor Oranje onderdeel van een trainingskamp. De 25-koppige selectie van Wiegman verblijft sinds maandag in Zuid-Afrika en reist begin komende week weer terug naar Nederland.

Ruim een week geleden werd bekend dat de Oranjevrouwen eind volgende maand meedoen aan de Algarve Cup. Op het vriendschappelijke toernooi staat de Europees kampioen tegenover Spanje (27 februari) en Polen (4 maart).

Vorig jaar bereikte Oranje de finale van de Algarve Cup. De eindstrijd tegen Zweden werd wegens slecht weer niet gespeeld, waarna beide ploegen tot winnaar van het toernooi werden uitgeroepen.

Het WK begint voor Nederland op 10 juni met de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Kameroen en Canada zijn de andere tegenstanders in poule E. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de knock-outfase.