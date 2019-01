Excelsior voelt zich na het verlies bij Vitesse (3-2) bestolen door de arbitrage. Een treffer van Jurgen Mattheij werd vrijdag op aanraden van de VAR afgekeurd door arbiter Edwin van de Graaf, wat tot woede leidde bij de Kralingers.

De verdediger leek de gasten in de eerste helft op 1-1 te zetten, maar aanvoerder Ryan Koolwijk stond in de aanloop naar dat doelpunt buitenspel. De middenvelder blokkeerde daarbij een verdediger van Vitesse, wat voor videoscheidsrechter Joey Kooij aanleiding was om de treffer te laten annuleren.

"Dit slaat nergens op, schandalig", foeterde Koolwijk na afloop tegen FOX Sports. "Dan kan je voortaan wel elke bal bekijken. Wat mij betreft kunnen we die VAR net zo goed opdoeken."

Het is al de derde keer dit seizoen dat Excelsior zich bekocht voelt door de arbitrage. Zo kreeg Mattheij eerder tegen De Graafschap op discutabele wijze zijn tweede gele kaart, terwijl in het bekerduel met NEC assistent André Hoekstra werd weggestuurd omdat hij met een voet in het veld stond.

"Het gebeurt wel erg vaak tegen ons", zei Koolwijk dan ook. "Ik vind dit echt heel triest. Als dit bij Feyenoord-Ajax gebeurt, spreekt iedereen er de hele week over. Maar het gebeurt bij ons, dus dat zal wel meevallen. Dit soort dingen gebeuren dertig keer per wedstrijd, dus ik ben benieuwd hoe ze het de komende wedstrijden gaan doen. Het zou goed zijn als ze er consequent in zijn, maar daar ga ik niet van uit."

'Kooij slaapt niet onder Excelsior-dekbed'

Ook coach Adrie Poldervaart was vanzelfsprekend niet te spreken over het optreden van de arbitrage. "We dachten dat we op 1-1 kwamen, dus het was heel raar om te horen dat het doelpunt was afgekeurd."

Tot overmaat van ramp verdubbelde Vitesse vlak daarna de voorsprong. Aan die treffer van Bryan Linssen leek ook een overtreding vooraf te gaan, maar dat doelpunt bleef staan. "Ik vond dat er een overtreding werd gemaakt. Volgens de scheidsrechter was het discutabel, maar niet zwaar genoeg om af te keuren."

Poldervaart begint inmiddels een patroon te zien. "Het is de derde keer dat dit gebeurt met Joey Kooij. Ik vind het allemaal iets te makkelijk. Hij slaapt in ieder geval niet onder een Excelsior-dekbed. Dat weet ik zeker."

Door de nederlaag blijft Excelsior in de gevarenzone. De formatie staat veertiende met zestien punten. Dat zijn er maar vier meer dan hekkensluiter De Graafschap heeft.

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Eredivisie