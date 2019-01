Bayern München heeft vrijdagavond de zesde overwinning op rij geboekt in de Bundesliga. De ploeg van trainer Niko Kovac was met 1-3 te sterk voor Hoffenheim.

Leon Goretzka was de grote man aan de kant van Bayern. De middenvelder schoot in de 34e minuut de 1-0 binnen en gleed vlak voor rust ook de tweede treffer in het doel na een scherpe voorzet van David Alaba.

Nico Schulz bracht een kwartier na rust de spanning terug met een fraai schot in de verre hoek, maar Bayern bleef in de slotfase overeind en maakte er drie minuten voor tijd via Robert Lewandowski (intikker) nog 1-3 van.

Bij Bayern ontbrak Arjen Robben in de selectie. De 34-jarige aanvaller, die na dit seizoen vertrekt bij 'Der Rekordmeister', kampt met een slepende bovenbeenblessure die hem al sinds eind november parten speelt. Bij Hoffenheim zat Joshua Brenet de hele wedstrijd op de bank.

Door de overwinning legt Bayern de druk weer bij koploper Dortmund. De 'Borussen' hebben nu drie punten meer en spelen zaterdag een uitwedstrijd tegen RB Leipzig.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga

Lens wint met Besiktas bij debuut Isimat-Mirin

In de Turkse competitie boekte Jeremain Lens met Besiktas een 1-3-overwinning bij laagvlieger Akhisar Belediyespor. De 31-jarige aanvaller stond de hele wedstrijd in het veld bij de bezoekers.

Datzelfde gold voor Nicolas Isimat-Mirin, die zijn debuut maakte voor Besiktas. De Franse verdediger maakte onlangs de overstap van PSV. Bij Akhisar Belediyespor deed spits Elvis Manu 71 minuten mee.

Besiktas kwam na 23 minuten op voorsprong in het Spor Toto Akhisar Stadium dankzij een treffer van Dorukhan Tokoz. Vlak na rust maakte Gökhan Gönül er ook 0-2 van, waarna Cyle Larin een kwartier voor tijd de derde treffer aantekende. De eretreffer van de thuisploeg viel pas in de 81e minuut.

Door de zege komt nummer zes Besiktas net als Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Kasimpasa en Galatasaray op 29 punten. Koploper Istanbul Basaksehir gaat soeverein aan kop met 35 punten.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Turkse competitie