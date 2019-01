Koploper FC Den Bosch heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Wil Boesen won voor eigen publiek met 3-0 van TOP Oss. Ook FC Twente en Go Ahead Eagles maakten geen fout in de titelstrijd, terwijl Sparta Rotterdam punten verspeelde.

Stefano Beltrame tekende in de 58e minuut voor de openingstreffer namens Den Bosch, dat in de eerste helft al de lat had geraakt. De middenvelder schoot in de verre hoek raak op aangeven van Vincent Vermeij.

De 24-jarige spits van Heracles Almelo, die de rest van het seizoen op huurbasis voor Den Bosch speelt, kwam halverwege het veld in voor Rauno Sappinen en maakte zo zijn debuut voor de Brabanders.

Tien minuten na de 1-0 toonde Vermeij opnieuw zijn waarde met een assist. De spits legde de bal af op Beltrame, die wederom geen fout maakte in de afronding. Sven Blummel gooide de wedstrijd een kwartier voor tijd in het slot.

FC Den Bosch, dat vorige week de tweede periodetitel veiligstelde, komt door de ruime overwinning op 46 punten. Dat zijn er nog steeds twee meer dan FC Twente, dat geen fout maakte in de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht.

Stefano Beltrame viert zijn tweede treffer tegen TOP Oss (Foto: ProShots)

FC Twente wint nipt van Jong FC Utrecht

De 'Tukkers' zegevierden met 1-0 in de Grolsch Veste door een doelpunt van Matthew Smith. De middenvelder tikte na dertien minuten van dichtbij raak op aangeven van Ricardinho. Vlak daarvoor had Aitor Cantalapiedra de paal geraakt.

Ousamma Assaidi zat voor het eerst in maanden weer in de selectie van Twente. De aanvaller, die een half jaar uit de roulatie was door een zware knieblessure, kwam een kwartier voor tijd het veld in voor Javier Espinosa.

Voor Jong FC Utrecht was het de dertiende nederlaag van het seizoen. De 'Domstedelingen' blijven op veertien punten steken, één minder dan hekkensluiter Jong AZ, dat met 0-1 verloor van FC Dordrecht.

Sparta voor eigen publiek niet langs Roda JC

Sparta Rotterdam slaagde er niet in het spoor van nummer twee Twente te volgen. De ploeg van trainer Henk Fraser verspeelde tegen Roda JC een vroege 2-0-voorsprong: 2-2.

Bart Vriends tekende al na twee minuten voor de openingstreffer, waarna Mohamed Rayhi in de twintigste minuut de 2-0 maakte. Dankzij twee doelpunten van Mario Engels (44e en 47e minuut) bleef Roda een nederlaag bespaard.

Door de remise komt Sparta op veertig punten, vier minder dan Twente en zes minder dan koploper Den Bosch. Go Ahead Eagles won met 2-1 van Almere City en klimt ten koste van Sparta naar de derde plek (42 om 40 punten).

RKC Waalwijk zorgde voor een verrassing door Jong Ajax met 4-1 te verslaan. Bij rust stond het al 4-0 in het Mandemakers Stadion door doelpunten van Sylla Sow (1-0 en 3-0), Anas Tahiri en Stijn Spierings, waarna Sven Botman de pijn voor Jong Ajax twintig minuten voor tijd nog iets wist te verzachten.

Het geplaagde NEC kwam niet voorbij Telstar (1-1), FC Volendam verloor thuis van FC Eindhoven (1-3) en SC Cambuur zegevierde met 0-1 bij Helmond Sport.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie