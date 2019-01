Vitesse is de tweede seizoenshelft in de Eredivisie vrijdagavond goed begonnen. De Arnhemmers waren voor eigen publiek in een doelpuntrijk duel nipt te sterk voor laagvlieger Excelsior: 3-2.

Navarone Foor opende al na zes minuten de score in de GelreDome en tekende zo voor het eerste Eredivisie-doelpunt van 2019. Bryan Linssen maakte er in de 37e minuut 2-0 van met zijn vierde kopgoal van het seizoen.

Excelsior tekende vlak na rust voor de aansluitingstreffer via Marcus Edwards, waarna Maikel van der Werff in de 67e minuut de 3-1 binnenkopte. Jerdy Schouten bracht de spanning vlak daarna terug, maar Excelsior slaagde er niet meer in de gelijkmaker te forceren.

Door de zwaarbevochten zege stijgt Vitesse, waar middenvelder Richonell Margaret twintig minuten voor tijd debuteerde, naar de vierde plek op de ranglijst. De ploeg van trainer Leonid Slutsky heeft nu één punt meer dan FC Utrecht, dat zaterdagavond op bezoek gaat bij nummer zeven AZ.

Voor Excelsior, dat op de veertiende plek blijft steken, is het al de vijfde competitiewedstrijd op rij zonder zege. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart won op 25 november met 1-2 bij FC Emmen en bleef daarna zonder overwinning tegen FC Utrecht (3-3), PSV (6-0), AZ (2-1) en Heracles Almelo (0-3).

Navarone Foor werkt de openingstreffer binnen voor Vitesse (Foto: ProShots).

Foor helpt Vitesse aan droomstart in Arnhem

Vitesse kende een droomstart op eigen bodem, want na zes minuten was de openingstreffer al een feit. Foor ging een een-tweetje aan met Linssen en werkte de bal vervolgens koeltjes achter doelman Alessandro Damen, die bij Excelsior voorlopig de voorkeur krijgt boven Sonny Stevens.

Ook daarna was het Vitesse dat domineerde, maar de eerste grote kans na de 1-0 was voor Excelsior. Elías Már Ómarsson torende boven iedereen uit bij een voorzet en kopte de bal maar net naast het doel van de aan de grond genagelde Eduardo.

Niet lang daarna kwam Vitesse wederom goed weg. Jurgen Mattheij kopte de bal op fraaie wijze in de verre hoek, maar de verdediger zag zijn treffer afgekeurd worden door de VAR. Uit de beelden bleek dat diens ploeggenoot Ryan Koolwijk in buitenspelpositie een blok zette bij een Vitessenaar. Vitesse profiteerde optimaal door vlak daarna toe te slaan via Linssen, die raak kopte uit een hoekschop van Martin Ödegaard.

Excelsior was na rust gebaat bij een snel doelpunt en kreeg dat ook voor elkaar. Edwards mocht vrij uithalen en zag zijn lage schot vanaf de rand van het strafschopgebied in de rechterhoek verdwijnen: 2-1.

Vitesse-verdediger Van der Werff leek vervolgens in de 67e minuut aan alle spanning een einde te maken door van dichtbij binnen te koppen, maar Schouten tekende twee minuten daarna voor de 3-2 met een schitterend afstandsschot. Met Mounir El Hamdaoui als invaller zocht Excelsior nog naar de gelijkmaker, maar de 3-3 bleef uit in Arnhem.

Martin Ödegaard was met twee assists van waarde voor Vitesse (Foto: ProShots)

