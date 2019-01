Josep Guardiola is onder de indruk van wat Liverpool dit seizoen tot dusver heeft laten zien. De coach van de 'Citizens' vindt dat de ploeg van trainer Jürgen Klopp momenteel terecht bovenaan staat in de Premier League.

"Er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen, maar ik kan nu al mijn pet afnemen voor Liverpool", zei Guardiola vrijdag tegen Sky Sports. "Als een team zo veel wedstrijden wint en dat ook nog eens op een fraaie manier doet, dan heeft dat niks meer met geluk te maken."

Waar Manchester City vorig seizoen boven iedereen uitsteeg, heeft de ploeg van Guardiola in Liverpool een geduchte concurrent in de strijd om de titel. De 'Reds' wonnen 18 van hun eerste 22 wedstrijden en hebben vier punten meer dan naaste belager City.

Volgens Guardiola was het niet realistisch om te denken dat zijn ploeg net zo dominant zou zijn als vorig seizoen. City mocht zich halverwege april 2018 al kampioen van Engeland noemen.

"We wisten dat het dit seizoen onmogelijk zou zijn om achttien duels op rij te winnen en halverwege tien punten los te staan", aldus Guardiola. "Dit seizoen ligt er voor ons een andere uitdaging. We kunnen niet ontkennen dat er een ploeg is die tot nu toe beter is geweest en dat moeten we accepteren."

'Moeten accepteren dat Liverpool tot dusver beter was'

Manchester City deed begin januari goede zaken door Liverpool in een rechtsreeks duel met 2-1 te verslaan, maar de voorsprong van de achttienvoudig kampioen van Engeland is met vier punten nog steeds comfortabel.

Guardiola waarschuwde zijn spelers onlangs al dat ze zich niet moeten bezighouden met het resterende speelschema van Liverpool. Hij benadrukte ook vrijdag weer dat er voor zijn ploeg niks anders op zit dan zelf presteren en verder rustig afwachten.

"We moeten ervoor zorgen dat we bij Liverpool in de buurt blijven en ze laten voelen dat we nog steeds meedoen", aldus Guardiola. "Dat is het enige wat je kunt doen als je in de achtervolging zit."

Manchester City vervolgt de jacht op koploper Liverpool zondag met een uitwedstrijd tegen Huddersfield Town. Liverpool neemt het zaterdag al in eigen huis op tegen Crystal Palace.

Top vijf in Premier League 1. Liverpool 22-57

2. Manchester City 22-53

3. Tottenham Hotspur 22-48

4. Chelsea 22-47

5. Arsenal 22-41

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League