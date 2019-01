Fred Rutten heeft twee dagen voor zijn officiële debuut als trainer van Anderlecht benadrukt dat het resultaat de komende periode heilig is bij de Belgische topclub. De coach verwacht bovendien niet dat zijn hand al snel zichtbaar wordt in het elftal.

"Ik hou van voetbal en dan wil je ook leuke dingen op het veld zien, maar dat staat nu niet voorop. Het belangrijkste is dat we zo snel mogelijk punten gaan halen", zei de 56-jarige Rutten vrijdag op zijn persconferentie voor het uitduel met KAA Gent.

"We gaan de wedstrijd tegen Gent dan ook in alsof het een Europese uitwedstrijd is. We reizen daar niet heen om het publiek te vermaken. Het belangrijkste is dat we niet naïef spelen en stabiel overkomen."

Anderlecht strikte Rutten begin januari als opvolger van de ontslagen Hein Vanhaezebrouck, die het veld moest ruimen vanwege de teleurstellende resultaten in de eerste seizoenshelft. Anderlecht bezet de vijfde plek met een achterstand van maar liefst veertien punten op koploper KRC Genk.

"Bij Anderlecht is verliezen nooit een optie, want bij een nederlaag staat de club in brand", weet Rutten, die in november 2018 vertrok bij Maccabi Haifa. "Dat is ook heel normaal. Het is aan ons om met een positief gevoel richting Gent te gaan en dat is ook onze instelling."

'Een nieuwe coach is geen Tita Tovenaar'

Rutten kreeg twee weken om zijn team voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. De Nederlander realiseert zich dan ook dat het vrijwel onmogelijk is om zijn denkwijze in zo'n korte periode in het elftal te slepen.

"Ik heb eerst de focus gelegd op wat het allerbelangrijkste is en voor mij was dat de mensen leren kennen. Ik heb nu een goed plaatje van iedereen en mede dankzij mijn staf ook van de Belgische competitie", aldus Rutten, die op zijn persconferentie wel de verwachtingen probeerde te temperen.

"Een nieuwe coach is geen Tita Tovenaar die met een stokje zwaait en er zo voor zorgt dat alles crescendo verloopt, daar geloof ik niet in. De wedstrijd tegen Gent is ook niet bepalend voor de rest van de competitie. We hebben in mijn ogen wel genoeg kwaliteit om de play-offs te bereiken (plek bij eerste zes, red.)."

De wedstrijd tussen Anderlecht en Gent begint zondag om 18.00 uur. Gent is de huidige nummer zeven in de Jupiler Pro League en heeft drie punten minder dan de ploeg van Rutten.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Belgische Jupiler Pro League