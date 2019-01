FC Barcelona hoeft niet meer te vrezen voor diskwalificatie in de Copa del Rey. Levante had bij de Spaanse voetbalbond RFEF een klacht ingediend, omdat de Catalanen in de heenwedstrijd van vorige week in de achtste finales een niet-speelgerechtigde speler zouden hebben opgesteld.

De Spaanse bond besloot het protest van Levante niet in behandeling te nemen, omdat die te laat was binnengekomen. De uiterste deadline was maandag om 14.00 uur en het officiële bezwaar van Levante kwam vrijdag pas in handen van de bond.

Onderwerp van discussie is Juan 'Chumi' Brandáriz, die vorige week in het eerste achtstefinaleduel aan de aftrap stond en 57 minuten meedeed. Volgens Levante had de verdediger van Barcelona niet in actie mogen komen vanwege een schorsing die hij bij de beloften zou hebben opgelopen.

Barcelona verloor de heenwedstrijd van vorige week met 2-1, maar bereikte donderdagavond alsnog de kwartfinales door een overtuigende 3-0-overwinning in de return. Ousmane Dembélé scoorde twee keer in Camp Nou, terwijl Lionel Messi voor de derde treffer tekende.

Barcelona kan Copa del Rey voor vijfde keer op rij winnen

Door de uitspraak van de Spaanse bond blijft Barcelona in de race om de Copa del Rey voor het vijfde jaar op rij te winnen. Vorig seizoen was de ploeg van trainer Ernesto Valverde in de finale met maar liefst 5-0 te sterk voor Sevilla, dat deze editie al in de kwartfinales de tegenstander is van Barcelona.

Real Madrid werd vrijdag bij de loting gekoppeld aan Girona. Getafe wacht een krachtmeting met Valencia en Real Betis neem het op tegen Espanyol. De heenwedstrijden worden op 23 januari gespeeld en de returns staan een week later op het programma.

Bij Barcelona staat Jasper Cillessen steevast onder de lat in de bekerwedstrijden. De Oranje-international fungeert normaal gesproken als tweede doelman achter de Duitser Marc-André Ter Stegen, die in de Copa del Rey rust krijgt.