Mark van Bommel is lovend over Michal Sadílek, die vrijdag officieel aan de A-selectie van PSV werd toegevoegd. De coach van de Eindhovenaren vindt dat veel jeugdspelers een voorbeeld kunnen nemen aan de Tsjechische middenvelder.

De negentienjarige Sadilek maakte op 7 december vorig jaar tegen Excelsior (6-0-zege) al zijn Eredivisie-debuut en mocht vier dagen later ook 25 minuten meedoen in het Champions League-duel met Internazionale (1-1). Het was dan ook een kwestie van tijd voordat hij aan de A-selectie werd toegevoegd.

"Ik heb woensdag verteld dat hij zich vrijdag mag melden in de kleedkamer. Michal heeft het verdiend en hij was er blij mee. Hij is een voorbeeld voor de jeugd op de manier waarop hij te werk gaat", zei Van Bommel vrijdag op zijn persconferentie voor het uitduel van zondag met FC Emmen.

Sadílek, die sinds de zomer van 2016 onder contract staat bij PSV, speelde tot dusver vier officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Als hij zondag in actie komt tegen Emmen is het zijn eerste Eredivisie-wedstrijd op vreemde bodem.

Van Bommel had liever geen winterstop gehad

Van Bommel is hoe dan ook blij dat de competitie komend weekend weer van start gaat. PSV won in de eerste seizoenshelft zestien van zijn zeventien wedstrijden en dus zag de coach de winterstop vooral als een hinderlijke onderbreking.

"Het liefst had ik doorgespeeld. Je werkt in een rap tempo naar wedstrijden toe en op deze manier word je uit je ritme gehaald", verklaart Van Bommel. "Op het trainingskamp in Qatar wilden we het gevoel weer terugkrijgen en dat is gelukt."

PSV won het thuisduel met FC Emmen eind oktober met grote cijfers (6-0), maar Van Bommel waakt voor onderschatting tegen de Eredivisie-debutant. "Het is niet makkelijk om er gelijk na de winterstop te staan. Daarom moeten we zondag direct bij de les zijn."

Van Bommel kan tegen Emmen gewoon beschikken over Hirving Lozano, die het trainingskamp in Qatar wegens privéomstandigheden miste. Maximiliano Romero, Aziz Behich en Trent Sainsbury zijn wegens interlandverplichtingen niet beschikbaar.

De wedstrijd tussen nummer dertien Emmen en koploper PSV begint zondag om 14.30 uur aan de Oude Meerdijk. PSV hervat de competitie met een voorsprong van twee punten op naaste belager Ajax, dat zondag tegen sc Heerenveen speelt in de Johan Cruijff ArenA.

