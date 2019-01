Peter Bosz hoopt in zijn eerste duel als trainer van Bayer Leverkusen al elementen van zijn speelstijl terug te zien. De trainer debuteert zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach op de bank bij de Bundesliga-club.

Bosz begon als opvolger van de ontslagen Heiko Herrlich pas op 4 januari aan zijn nieuwe baan in Leverkusen en had dus niet heel veel tijd om zijn ploeg voor te bereiden op het eerste duel van 2019.

"De voorbereiding was natuurlijk erg kort, maar dat wisten we van tevoren. We hebben geprobeerd onze tijd zo goed mogelijk te benutten. We hebben geprobeerd de spelers zo snel mogelijk vertrouwd te maken met mijn manier van spelen", zei Bosz vrijdag op zijn persconferentie.

"We zullen morgen zien hoezeer het team zich al aan mijn speelstijl aanpast. Een wedstrijd is altijd een beetje het eindresultaat van het werk dat je doordeweeks verricht."

De 55-jarige Bosz maakte als trainer van onder meer Ajax indruk met aanvallend voetbal. Hij stond ook aan het roer bij De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse en Maccabi Tel Aviv en was voor het laatst werkzaam bij Borussia Dortmund.

'Verwacht een aantrekkelijke wedstrijd'

De Nederlandse coach is op zijn hoede voor Mönchengladbach, dat vooralsnog sterk presteert en halverwege het seizoen de nummer drie van de Bundesliga is.

"Ze maken een heel goed seizoen door. Zoals jullie voor de winterstop hebben kunnen zien, hebben ze goede spelers, maar die hebben wij ook. Ik verwacht een interessante en aantrekkelijke wedstrijd", aldus Bosz.

De Apeldoorner kende een goede aanloop naar de herstart van de competitie, want de oefenduels met FC Twente (4-0), PEC Zwolle (3-1) en Preussen Münster (4-2) werden allemaal gewonnen.

Bayer Leverkusen bezet de negende plek in Duitsland. Het gat met tegenstander Borussia Mönchengladbach is negen punten. De wedstrijd in de BayArena begint zaterdag om 15.30 uur.

