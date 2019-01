Ajax staat zondag zonder Nicolás Tagliafico aan de aftrap in het thuisduel met sc Heerenveen. André Onana ontbreekt mogelijk ook in de eerste wedstrijd van de Amsterdammers in 2019.

Linksback Tagliafico heeft te veel last van zijn knie. De blessure speelde hem tijdens het trainingskamp naar de Verenigde Staten ook al parten. Keeper Onana ging vrijdag ziek naar huis.

Coach Erik ten Hag liet op zijn persconferentie weten positief gestemd te zijn over een snelle terugkeer van Tagliafico. Wat Onana precies heeft, is nog niet bekend.

"Hij had hoofdpijn en voelde zich niet in staat om te trainen. We weten nog niet hoe het er voor zondag uitziet. We hebben nog twee dagen, dus er is nog alle kans op herstel. Vooralsnog maak ik me geen zorgen", aldus Ten Hag.

Als Onana zondag ontbreekt in de Johan Cruijff ArenA, dan wordt zijn positie zeer waarschijnlijk overgenomen door reservedoelman Kostas Lamprou.

Ajax-coach Erik ten Hag. (Foto: ANP)

Sinkgraven mogelijke vervanger Tagliafico

Ten Hag liet weten dat Daley Sinkgraven - zeker na het vertrek van Maximilian Wöber naar Sevilla - een goede optie is om Tagliafico zondag te vervangen. De oud-speler van Heerenveen is weer helemaal fit na lang blessureleed.

"Daley is een uitstekende speler. Hij is zeer kundig en comfortabel aan de bal en was bij Ajax onder trainer Peter Bosz een openbaring als linkervleugelverdediger", aldus Ten Hag. "In de laatste weken van 2018 was hij pas weer wedstrijdfit en dat is prettig. We hebben er een goede speler bij."

Ajax-Heerenveen begint zondag om 16.45 uur en is het duel tussen de nummers twee en tien van de Eredivisie. Vier dagen later staat de wedstrijd opnieuw op het programma, maar dan in de TOTO KNVB-beker.

