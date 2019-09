Fernando Ricksen is woensdag overleden aan de spierziekte ALS. De oud-voetballer van Fortuna Sittard, AZ, Rangers FC, FC Zenit en het Nederlands elftal is 43 jaar geworden.

Ricksen, die in 2013 de diagnose ALS kreeg, verbleef sinds het begin van dit jaar in een hospice in Schotland en had al aangekondigd dat hij daar zou sterven. Hij kon de afgelopen weken alleen nog zijn ogen bewegen, maar via een spraakcomputer kon hij nog wel communiceren.

Zes jaar geleden bracht Ricksen in het televisieprogramma De Wereld Draait Door naar buiten dat hij ALS had, al was de ziekte toen nog amper zichtbaar. In de jaren die volgden, werden tal van benefietwedstrijden voor hem georganiseerd, onder meer door Fortuna Sittard en Rangers.

Begin vorig jaar werd bij Fortuna, de club waar Ricksen zijn loopbaan begon en afsloot, een standbeeld van hem onthuld. De oud-speler, toen al in een rolstoel, was daarbij zelf aanwezig.

Ricksen werd kampioen in Schotland en Rusland

Ricksen debuteerde in 1993 op zeventienjarige leeftijd in de eerste divisie voor Fortuna en promoveerde twee jaar later naar de Eredivisie met de Limburgse club.

De geboren Heerlenaar, die voornamelijk als rechtsback en als middenvelder speelde, kwam vervolgens uit voor AZ en kende zijn beste periode bij het Schotse Rangers, waar hij van 2000 tot 2006 actief was. In die jaren was Ricksen ook international. Hij speelde van 2000 tot 2003 twaalf interlands voor Oranje.

Twee keer (2003 en 2005) werd Ricksen kampioen met Rangers en in 2005 werd hij verkozen tot beste speler van de Schotse competitie. Bij het Russische Zenit werd Ricksen in 2007 opnieuw kampioen en een jaar later werd onder leiding van trainer Dick Advocaat de UEFA Cup veroverd.

Ricksen bleef tot 2009 in Rusland, waarna zijn loopbaan voorbij leek. In december 2010, anderhalf jaar na zijn laatste wedstrijd voor Zenit, tekende de Limburger opnieuw bij Fortuna. Hij speelde met die club drie seizoenen in de Jupiler League en zette in 2013 op 36-jarige leeftijd alsnog een punt achter zijn carrière. Enkele maanden later kreeg Ricksen te horen dat hij leed aan ALS.