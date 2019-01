FC Barcelona-trainer Ernesto Valverde vreest er niet voor dat de club wordt gediskwalificeerd in de Copa del Rey. De Catalanen zouden vorige week in de heenwedstrijd tegen Levante een niet-speelgerechtigde speler hebben opgesteld.

Juan Brandáriz, beter bekend als Chumi, zou wegens een schorsing die hij opliep bij Barcelona B niet in actie hadden mogen komen in het eerste achtstefinaleduel met Levante, maar hij verscheen toen 'gewoon' aan de aftrap.

Levante kreeg eerder deze week lucht van de zaak en stapte naar de Spaanse voetbalbond (RFEF), waardoor Barcelona mogelijk wordt uitgesloten van het Spaanse bekertoernooi. Vrijdag volgt een beslissing daarover.

"We wisten dat Chumi geschorst zou zijn, en wel voor de competitiewedstrijd tegen Eibar", zei Valverde donderdagavond na afloop van de return in eigen huis op zijn persconferentie.

"In dat duel kon hij niet aantreden, maar zijn schorsing gold niet voor de beker. Er is geen enkele twijfel, we hebben er alle vertrouwen in. We verdienen het om mee te loten voor de kwartfinale."

'We zijn verrast'

Een woordvoerder van Barcelona liet, net als Valverde, weten dat de club in de veronderstelling was dat Chumi gewoon mocht opdraven in de heenwedstrijd. Hij benadrukt dat de club niets te verwijten valt.

"We zijn verrast. We wisten niets af van deze situatie. We kwamen erachter door de verhalen in de media", vertelde hij donderdag aan de aanwezige media in Camp Nou.

"We hebben de situatie grondig bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het meespelen van Chumi in de heenwedstrijd volgens de regels was. De bond heeft ook niets tegen ons gezegd."

Barcelona verloor de heenwedstrijd verrassend met 2-1, maar stelde in de return orde op zaken met een 3-0-zege en plaatste zich zodoende alsnog voor de kwartfinales.

Naast Barcelona bereikten Getafe, Valencia, Girona, Sevilla, Real Madrid, Real Betis en Espanyol de laatste acht. De loting daarvoor moet nog worden verricht.