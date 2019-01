Jasper Cillessen heeft zich donderdagavond met FC Barcelona voor de kwartfinales van de Spaanse beker geplaatst. De Catalanen maakten in eigen huis de nederlaag van vorige week in de heenwedstrijd tegen Levante goed: 3-0.

Ousmane Dembélé was voor rust de grote man bij Barcelona. De Franse buitenspeler maakte na een half uur in een tijdsbestek van minder dan twee minuten de 1-0 én de 2-0. Bij beide goals had hij over geluk niet te klagen.

Vlak na rust besliste Lionel Messi, die de assist gaf bij de 2-0, het duel met zijn 576e treffer voor Barcelona en zijn 49e in de Spaanse beker. De aanvoerder wipte de bal met zijn linkervoet subtiel over Levante-keeper Aitor Fernández heen.

Vorige week won Levante de thuiswedstrijd in de achtste finales van de Copa del Rey nog met 2-1. Messi kreeg toen net als de meeste basisspelers rust. Barcelona-trainer Ernesto Valverde stelde ook in Camp Nou niet al zijn vaste waardes op, maar zijn elftal was wel een stuk sterker dan in het heenduel.

Cillessen stond zoals altijd in bekerwedstrijden op doel bij Barcelona. De eerste keeper van het Nederlands elftal kreeg bijna niks te doen.

'Barça' won de beker de laatste vier seizoenen en dertig keer in totaal. Getafe, Valencia, Girona, Sevilla, Real Madrid, Real Betis en Espanyol plaatsten zich deze week ook voor de kwartfinales.

Levante zal klacht indienen bij bond

Mogelijk was de wedstrijd van donderdag in Camp Nou overbodig. Levante-voorzitter Quico Catalán bevestigde voor de return dat zijn club vrijdag een klacht in zal dienen bij de Spaanse voetbalbond RFEF.

Volgens Levante stelde Barcelona vorige week in de heenwedstrijd in Valencia een speler op die niet speelgerechtigd was. Juan Brandáriz, beter bekend als Chumi, had een schorsing uitstaan bij Barcelona B en had daarom wellicht niet mogen spelen.