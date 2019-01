José Mourinho wil niet dat Manchester United zijn laatste trainersklus in het topvoetbal is. De 55-jarige Portugees denkt nog lang niet aan zijn pensioen.

"Ik zit al heel lang in het voetbal, maar ik ben te jong om te stoppen", zei Mourinho donderdag bij tv-zender beIN SPORTS. "Ik wil blijven coachen. Ik hoor in het topvoetbal thuis, dus daarin zal ik actief blijven."

De oud-trainer van onder meer Chelsea en Real Madrid trad bij het Qatarese beIN SPORTS op als analist van de Azië Cup. Hij gaf voor het eerst sinds zijn ontslag bij Manchester United een uitgebreid interview.

Mourinho moest half december na 2,5 jaar vertrekken bij de Engelse topclub, omdat de resultaten tegenvielen. 'The Red Devils' stonden op een matige zesde plek in de Premier League toen de Portugees de deur werd gewezen. Bovendien was er veel kritiek op zijn defensieve speelwijze.

De zelfverklaarde 'Special One' verdedigde zijn stijl donderdag. "Het is heel makkelijk om goed te voetballen en niet te winnen, het is heel makkelijk om achter een bepaalde speelstijl te staan en geen resultaten te behalen. Imago is één ding, maar winnen en resultaten behalen is iets anders."

'Ze weten niet wat er achter de schermen gebeurt'

Volgens Engelse media heeft Mourinho als onderdeel van zijn ontslagvergoeding bij United een geheimhoudingsverklaring getekend, waardoor hij niet direct mag praten over zijn vertrek.

De tweevoudig winnaar van de Champions League liet desondanks wel wat doorschemeren over zijn problemen op Old Trafford.

"We leven momenteel in een tijd waarin een coach in zijn eentje niet genoeg macht meer heeft om met spelers die misschien niet professioneel genoeg zijn om te gaan en soms een confrontatie met ze te hebben", aldus Mourinho, die bij United een slechte relatie had met een aantal spelers, vooral met vedette Paul Pogba.

"Al het goede wat ik met spelers heb gedaan, is geen nieuws meer. Het is alleen maar nieuws als er problemen zijn. En in het moderne voetbal zijn er problemen tussen de coach en de speler."

Mourinho stelde ook dat "mensen niet weten wat er achter de schermen gebeurt" bij een topclub als United. "Een club moet heel goed georganiseerd zijn om met alle situaties om te kunnen gaan die de huidige tijd met zich meebrengt."

United heeft sinds het ontslag van Mourinho zes duels op rij gewonnen onder interim-manager Ole Gunnar Solskjaer. De ploeg staat nog steeds zesde in de Premier League.

