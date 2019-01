Ramon Lundqvist vertrekt na 5,5 jaar bij PSV. De 21-jarige Zweed, die nooit doorbrak in Eindhoven, gaat bij NAC Breda op zoek naar meer speeltijd.

Lundqvist heeft bij NAC een contract voor 2,5 jaar getekend, melden de Brabanders donderdag op hun site.

De aanvallende middenvelder lag nog tot komende zomer vast bij PSV. Beide clubs doen geen mededelingen over een mogelijke transfersom, maar volgens BN De Stem komt hij transfervrij over.

"Er was wat interesse van andere clubs, maar ik heb met mijn hart voor NAC gekozen", aldus Lundqvist. "Ik ben nu op het moment aangekomen in mijn carrière dat ik zoveel mogelijk wedstrijden op het hoogste niveau wil spelen. In Breda zie ik veel kansen om mezelf te ontwikkelen."

Lundqvist vooral actief bij Jong PSV

Lundqvist stapte in de zomer van 2013 over van Kalmar FF uit zijn geboorteland naar de jeugdopleiding van PSV. Hij debuteerde in augustus 2015 namens Jong PSV in de Eerste Divisie in het betaalde voetbal.

Een jaar later maakte de Zweed ook zijn eerste minuten in het eerste elftal van de Eindhovenaren, in een Eredivisie-wedstrijd bij NEC. Datzelfde seizoen debuteerde hij eveneens in de Champions League, maar mede door blessures kwam Lundqvist maar tot vijf duels namens PSV1.

De spelmaker werkte zijn wedstrijden vooral af namens Jong PSV in de Eerste Divisie. Dit seizoen was hij in zeventien wedstrijden goed voor zeven goals en zes assists op het op een na hoogste niveau.

Lundqvist is de tweede winterse versterking voor NAC Breda. De nummer zeventien van de Eredivisie, die de competitie zondag hervat met een uitwedstrijd tegen rivaal Willem II (12.15 uur), legde eerder Vitesse-huurling Khalid Karami vast.

