Willem II heeft donderdag een opvolger gevonden voor de vertrokken Fran Sol. De Tilburgers versterkten zich op huurbasis met de twintigjarige Griekse spits Vangelis Pavlidis van VfL Bochum.

Willem II heeft tevens een optie tot koop bedongen, waardoor de club Pavlidis komende zomer voor een bepaald bedrag definitief kan overnemen van Bochum.

Pavlidis werd in heel het kalenderjaar 2018 door Bochum al uitgeleend aan Borussia Dortmund II, dat uitkomt in de Regionalliga West, het vierde niveau in Duitsland.

De 1,86 meter lange spits speelde in totaal 34 officiële wedstrijden in het tweede elftal van 'Die Borussen'. Hij maakte daarin zeven doelpunten en leverde vier assists.

Pavlidis maakte in het seizoen 2015/2016 onder trainer Gertjan Verbeek zijn debuut voor Bochum, maar kwam slechts tot vier wedstrijden voor de club uit de Tweede Bundesliga.

Sol verkaste voor ruim 3 miljoen euro naar Dynamo Kiev

Willem II zat dun in de spitsen, omdat topscorer Sol eerder deze week voor ruim 3 miljoen euro naar de Oekraïense topclub Dynamo Kiev verkaste.

Sol was zeer succesvol bij Willem II. Hij was in 88 wedstrijden 47 keer trefzeker en werd mede daardoor ook meerdere keren uitgeroepen tot Speler van Jaar bij de 'Tricolores'.

Willem II is bezig aan een wisselvallig seizoen. De ploeg van trainer Adrie Koster bezet halverwege met negentien punten de twaalfde plaats op de ranglijst van de Eredivisie.

Zondag staat om 12.15 uur in eigen huis de derby tegen aartsrivaal NAC Breda op het programma. De Bredanaars zijn met vijftien punten de nummer zeventien en voorlaatst van Nederland.

Willem II presenteerde donderdag overigens ook Marios Vrousai. De eveneens twintigjarige aanvaller werd woensdag al voor anderhalf jaar gehuurd van Olympiakos.

