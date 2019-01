Arjen Robben moet vrijdag ook de start van de tweede competitiehelft van Bayern München missen. De 34-jarige aanvaller ontbreekt in de uitwedstrijd tegen TSG 1899 Hoffenheim vanwege een slepende bovenbeenblessure.

Robben is al sinds eind november uitgeschakeld. Hij werkt nog steeds individueel aan zijn herstel en hoopt binnenkort dan eindelijk de groepstraining te kunnen hervatten.

De Groninger is bezig aan zijn laatste seizoen bij Bayern. Hij gaf onlangs aan dat hij na tien jaar toe is aan een nieuwe uitdaging en dat hij daarom niet van plan is zijn aflopende contract te verlengen.

Zonder Robben was Bayern in de laatste weken voor de winterstop in vorm. 'Der Rekordmeister' won de laatste vijf competitiewedstrijden en plaatste zich als groepswinnaar voor de achtste finales van de Champions League.

Bayern klom daardoor op naar de tweede plaats in de Bundesliga, maar de achterstand op koploper Borussia Dortmund bedraagt nog wel zes punten.

Bayern tegen Hoffenheim ook zonder Ribéry en Tolisso

Trainer Niko Kovac moet het tegen Hoffenheim naast zonder Robben ook zonder Franck Ribéry en Corentin Tolisso stellen. De twee Fransen zijn eveneens herstellende van blessures.

Kovac heeft wel de beschikking gekregen over Alphonso Davies. De talentvolle Canadese aanvaller kwam begin deze maand over van Vancouver Whitecaps uit zijn vaderland.

Hoffenheim-Bayern is vrijdag vanaf 20.30 uur de eerste Bundesliga-wedstrijd in 2019. Beide clubs speelden in augustus ook de seizoensouverture tegen elkaar en toen zegevierde Bayern in eigen huis met 3-1.

Dortmund gaat zaterdag om 18.30 uur op bezoek bij RB Leipzig, dat de vierde plaats op de ranglijst bezet en moet winnen om de titelkansen enigszins levend te houden.

